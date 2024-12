CNN

–



O Departamento de Justiça do presidente eleito Donald Trump está a preparar-se para lançar a ofensiva anti-“woke” contra as iniciativas de diversidade, equidade e inclusão que têm sido uma causa célebre da direita, disseram à CNN duas fontes familiarizadas com os planos da nova administração.

Espera-se que a escolha de Trump para liderar a célebre Divisão de Direitos Civis do Departamento de Justiça – o advogado conservador de São Francisco Harmeet Dhillon – utilize a posição poderosa para reverter muitas das iniciativas de direitos civis da administração Biden.

Se confirmado, Dhillon estaria em posição de alterar o trabalho da divisão numa série de áreas controversas, incluindo os direitos dos transgéneros, o voto e o policiamento. Em particular, espera-se que a divisão tente desmantelar as políticas de DEI nas escolas, agências governamentais e outras instituições públicas, de acordo com fontes familiarizadas com o planeamento.

Ao anunciar Dhillon como a sua escolha no início desta semana, Trump elogiou especificamente o seu trabalho “processando empresas que usam políticas acordadas para discriminar os seus trabalhadores”. Litigadora de longa data, inclusive de Trump, ela também esteve envolvida em uma série de ações judiciais da Primeira Emenda, disputas sobre restrições da Covid-19 e casos relativos a cuidados de afirmação de gênero.

As decisões das escolas e dos empregadores de abraçar as iniciativas do DEI têm sofrido forte oposição da direita nos últimos anos. Os críticos dizem que os programas DEI são discriminatórios e tentam resolver a discriminação racial colocando em desvantagem outros grupos, especialmente os americanos brancos. Mas os seus apoiantes insistem que a prática de décadas tem sido politizada e amplamente mal compreendida.

Justin Levitt, que serviu como procurador-geral adjunto na Divisão de Direitos Civis no governo do presidente Barack Obama, disse que a próxima administração provavelmente afastará a divisão dos esforços para acabar com a discriminação contra grupos minoritários e avançará no sentido de acabar com as políticas destinadas a ajudá-los.

“O mandato histórico da Divisão de Direitos Civis desde o início era ajudar a lutar contra a alteridade, era ajudar a lutar contra a classificação social de certos americanos como outros”, disse Levitt. “E estou preocupado que a abordagem do candidato em potencial tenha sido inclinar-se para a marca das pessoas como outras, em vez de lutar contra isso.”

Mas as pessoas que trabalharam em estreita colaboração com Dhillon elogiam a sua experiência desde o seu início como advogada, defendendo os migrantes que foram perseguidos nos seus países de origem e que procuravam asilo nos EUA, até ao seu trabalho mais recente sobre questões da Primeira Emenda.

Dhillon, um imigrante nascido na Índia, atua na política republicana desde os anos 2000. O seu perfil nacional foi impulsionado há dois anos, quando concorreu sem sucesso à presidência do Comité Nacional Republicano.

“Ela defende muito cada um de seus clientes”, disse Mark Trammell, diretor executivo e conselheiro geral do Center of American Liberty, um grupo de defesa jurídica fundado por Dhillon. “Há uma tremenda oportunidade de fazer o bem às pessoas que foram oprimidas, e Harmeet ama este país. Ela adora as liberdades das quais todos nós nos beneficiamos.”

A nova administração vê a Divisão de Direitos Civis como uma das mais importantes do Departamento de Justiça, e onde precisa de um líder alinhado com Trump que a utilize para defender uma visão conservadora sobre os direitos civis, disse uma fonte familiarizada com os planos.

A escolha de Dhillon, feita antes do anúncio de muitos outros chefes de divisão, também significa a sua importância para a equipa de transição de Trump, de acordo com outra fonte familiarizada com a estratégia.

Criada na década de 1950, a Divisão de Direitos Civis lidera a aplicação das leis federais pelo Departamento de Justiça destinadas a combater a discriminação em áreas como habitação, emprego e educação. Também tem a tarefa de fazer cumprir as principais leis federais de votação, como a Lei dos Direitos de Voto de 1965.

Historicamente, a divisão sob as administrações republicanas tem estado em grande parte adormecida. Durante o primeiro mandato de Trump, por exemplo, o então Procurador-Geral Jeff Sessions restringiu o uso de investigações de padrões e práticas, que a divisão lançaria nos departamentos de polícia locais acusados ​​de irregularidades.

Mas sob administrações Democratas, a divisão normalmente adopta uma abordagem muito mais activa na condução de batalhas de alto nível pelos direitos civis, um padrão que se manteve verdadeiro durante o mandato de Biden. Sob a liderança da procuradora-geral adjunta Kristen Clarke, a divisão abriu investigações de direitos civis em uma dúzia de departamentos de polícia.

Não se espera que Trump continue essas investigações ou aplique os chamados decretos de consentimento, que exigem supervisão federal dos departamentos de polícia.

Um sinal inicial importante da mudança ideológica poderá emergir no desafio do governo federal à proibição do Tennessee de cuidados de afirmação de género para menores. A Suprema Corte ouviu os argumentos na semana passada na contestação, apresentada pela Divisão de Direitos Civis de Clarke em 2023.

Mas é possível que o procurador-geral de Trump, em consulta com Dhillon, que demonstrou hostilidade em relação aos direitos trans, procure inverter a posição do Departamento de Justiça no caso. Isso, por sua vez, poderia resultar no abandono total do caso pelo tribunal superior.

Na frente do DEI, Dhillon seria capaz de lançar todo o peso da divisão por trás dos desafios legais às políticas das escolas públicas e de outros empregadores estaduais e locais aos quais a nova administração se opõe.

Ela ficaria limitada em sua capacidade de levar empresas privadas a tribunal por causa de tais questões, disse Levitt. Ainda assim, a divisão poderia apresentar petições de amigo do tribunal em casos movidos por outros demandantes contra empresas sobre suas práticas de contratação e pessoal.

Nos últimos anos, Dhillon e o seu escritório de advogados criaram um registo de processos judiciais relacionados com o direito constitucional e a Primeira Emenda, que podem passar para o domínio do direito por vezes considerado pela Divisão de Direitos Civis.

Nestes casos, ela representou uma série de figuras conservadoras conhecidas, por vezes em desacordo com as organizações noticiosas e sendo acusada – ou acusando outras pessoas – de ações discriminatórias.

Num caso contra a Google que ainda está em fase de recurso, a equipa de Dhillon, que representa o Comité Nacional Republicano, acusou, sem sucesso, a empresa tecnológica de “sufocar as suas mensagens de e-mail” em pastas de spam devido às suas opiniões políticas.

Ela também entrou com vários processos que já duram anos em nome de um ministro presbiteriano que tentava realizar vigílias de oração no Capitólio dos EUA e que não conseguiu obter as licenças.

E ela defendeu a personalidade da Fox News, Tucker Carlson, em um processo já resolvido contra uma ex-produtora da rede que alegou discriminação de gênero.

Dhillon abriu processos contra outras grandes organizações, incluindo Twitter e CNN, em nome do grupo ativista de direita Project Veritas. Ela assumiu uma função semelhante como advogada da campanha de Trump, processando o The Washington Post em 2021.

Fora dos casos de liberdade de expressão, Dhillon representou a Associação Nacional pelos Direitos das Armas nos últimos anos num caso da Segunda Emenda na Califórnia.

E ela tornou-se parte da defesa do Comité Nacional Republicano no tribunal quando grupos de direitos civis acusaram o partido, Trump e a sua campanha, de privar os eleitores negros ao abrigo da Lei dos Direitos de Voto após as eleições de 2020. O caso foi arquivado após a vitória de Trump nas eleições de 2024.

Em muitos dos processos, Dhillon é acompanhado como advogado por David Warrington, que Trump disse recentemente que nomearia como advogado da Casa Branca.