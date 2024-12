A lenda da NFL Randy Moss se afasta da ESPN para tratar de questões de saúde

FLenda da NFL dos Worms Randy Mossconhecido por sua incrível carreira como um dos maiores wide receivers da história do futebol, está se afastando de seu cargo na ESPN para enfrentar um desafio pessoal de saúde. A notícia foi compartilhada por um membro da ESPN NFL Adam Schefter nas redes sociaise a ESPN emitiu um comunicado expressando seu total apoio a Moss durante esse período.

“Randy Moss, membro do Hall da Fama do Futebol Profissional, se afastará do Sunday NFL Countdown por um longo período para se concentrar em um desafio de saúde pessoal“, dizia o comunicado.”Por quase uma década, Randy tem sido um membro inestimável da equipe, elevando consistentemente a Countdown com sua visão e paixão. Ele tem total apoio da ESPN e esperamos recebê-lo de volta quando estiver pronto.”

Moss, que abordou brevemente a situação durante a transmissão de 1º de dezembro de Contagem regressiva da NFL de domingofalou sobre sua batalha com um problema não revelado. Ele reconheceu que os espectadores notei algo incomum nele recentemente.

“As pessoas estavam falando sobre meus olhos na semana passada“, disse Moss enquanto colocava óculos escuros durante o show. Voltando-se para seu colega Ryan, que também colocou óculos em solidariedade, Moss acrescentou: “Estou lutando contra algo, cara, e é algo interno. Seu garoto vai superar isso.“

Moss prioriza a saúde em vez da radiodifusão

O membro do Hall da Fama garantiu aos fãs que tem um forte sistema de apoio e uma equipe médica ao seu lado. “Tenho uma ótima equipe de médicos e uma ótima família ao meu redor”, ele compartilhou. Moss também abordou a curiosidade em torno de seus óculos de sol, explicando que eles não eram um sinal de desrespeito mas sim relacionado à sua condição. “Se vocês me veem com isso… não é porque estou sendo desrespeitoso porque estou na televisão; é porque estou lutando contra alguma coisa“, disse ele ao público.

Embora Moss tenha escolhido mantenha os detalhes de seu problema de saúde em sigilo por enquantoele expressou gratidão pelo apoio que recebeu e pediu orações contínuas dos fãs. “Neste momento, eu só quero manter muitas coisas privadas e todos vocês tenham paciência comigo. Mas como eu disse, preciso de suas orações”, disse o nativo da Virgínia Ocidental.

A carreira de Moss na NFL durou 14 temporadas com times como Minnesota Vikings, New England Patriots e San Francisco 49ers. Ele ocupa o segundo lugar em recepções de touchdown de todos os tempos e foi introduzido no Hall da Fama do Futebol Profissional em 2018. Apesar de se afastar temporariamente, Moss continua sendo uma figura icônica no futebol e na radiodifusão.