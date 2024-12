A lenda dos Cowboys, Michael Irvin, sugere conspiração por trás da omissão do PCP dos furacões de Miami

TO time de futebol americano Miami Hurricanes recentemente enfrentou decepção ao perder por pouco uma vaga no Eliminatórias de futebol universitário. Esta decisão provocou uma reação do ex-wide receiver de Miami e lenda dos Cowboys Michael Irvinque compartilhou seu suspeitas de uma possível conspiração contra a equipe. Enquanto a comunidade do futebol debate se a exclusão de Miami era justificada, Irvin tem expressado suas preocupações.

No podcast É o que éIrvin contou que assistiu ao jogo em que o Miami sofreu uma derrota significativa para o Syracuse. Ele alegou ter ouvido rumores de que SMU e Clemson iriam competir no jogo do título ACC muito antes de ser oficialmente decidido. Irvin também destacou a arbitragem questionável durante o jogo, sugerindo que as chamadas perdidas prejudicavam os Hurricanes.

“Quando eu estava naquele jogo de Syracuse, estou lhe dizendo que saiu aquela coisa onde SMU e Clemson estavam nas finais antes do jogo“, comentou Irvin. Ele expressou sua frustração pelo fato de a defesa de Miami não ter conseguido impedir as longas investidas de Syracuse e observou o ausência de penalidades de retenção isso poderia ter mudado o ímpeto do jogo.

As queixas de Irvin vão além do jogo do Syracuse. Ele ressaltou que o Alabama Crimson Tide foi classificado à frente de Miami apesar de ter uma vitória a menos. Este foi o segundo ano consecutivo em que uma equipe baseada na Flórida foi aparentemente esquecida em favor do Alabama. Irvin expressou sua descrença, dizendo: “Como diabos você conseguiu endurecer os dois times da Flórida, dois anos seguidos, para colocar seu bom e velho Alabama lá?“Ele questionou se o domínio de longa data do Alabama no futebol universitário lhes rendeu favoritismo indevido, acrescentando:”todos nós temos que estar loucos se não achamos que isso não está acontecendo.”

Irvin aponta para possível conspiração nos rankings

Quarterback de Miami Ala Cam também expressou ceticismo sobre o processo de tomada de decisão do comitê. Em uma declaração à On3 Sports, Ward deu a entender que o comitê pode não estar avaliando minuciosamente as imagens do jogo. “Quero dizer, no final das contas, aqueles garotos que naquele comitê, eu realmente duvido que assistam a fita ou não”, disse Ward na Rede ACC.

Com o Miami ostentando um recorde de 10-2 e uma defesa entre os 25 melhores, Ward acredita que eles estão entre os melhores times do país. “Então, dos dois lados da bola, somos um dos melhores times do país“, afirmou.

Embora as chances de Miami chegar ao Playoff de futebol universitário permanece pequenoseu recorde na temporada e sua forte defesa continuam a alimentar discussões sobre sua classificação. Os Hurricanes terminaram a temporada com um recorde de 10-2, tendo perdido dois dos últimos três jogos para adversários não classificados. A controvérsia em torno da sua exclusão dos playoffs destaca os debates em curso sobre justiça e transparência nas classificações do futebol universitário.