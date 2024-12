A mochila do suspeito de assassinato do CEO da UnitedHealthcare pode oferecer pistas sobre a identidade

O principal suspeito do assassinato do CEO da UnitedHealthcare Brian Thompson pode ter ficado em um albergue, mas parece que ele tinha algum dinheiro… porque ele tinha uma mochila cara com ele.

Por que o suspeito está carregando uma bolsa fotográfica – se ele tem experiência fotográfica ou simplesmente queria uma bolsa com espaço suficiente para transportar itens e ao mesmo tempo manter a discrição – ainda é desconhecido no momento.

Policiais já divulgaram fotos do rosto do suspeitoimagens do suspeito fugindo do local em uma bicicleta, e eles invadiram o albergue de Nova York onde ele supostamente estava hospedado… mas ainda não tiveram sorte em prender o suspeito não identificado.