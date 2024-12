CNN

A primeira-dama Jill Biden está a olhar para um futuro pós-Casa Branca com base no trabalho que iniciou enquanto estava no cargo para iluminar a saúde das mulheres, um espaço cronicamente subfinanciado e subinvestigado – e que afecta metade da população.

Num evento na Casa Branca na quarta-feira, a geneticista Dra. Marlena Fejzo partilhou a sua própria experiência na investigação da saúde das mulheres, dizendo: “Há décadas que conseguimos andar na Lua. No entanto, as mulheres ainda morrem de náuseas e vómitos durante a gravidez”, uma condição que, segundo ela, afecta 70% de todas as gravidezes e leva a uma média de 23 dias de falta ao trabalho, custando à economia dos EUA cerca de 2,2 mil milhões de dólares por ano.

Sentindo náuseas e vômitos intensos durante a gravidez, Fejzo disse que seu médico lhe disse “que eu estava exagerando meus sintomas para chamar a atenção”. Ela passou as duas décadas seguintes pesquisando a causa e publicou recentemente suas descobertas ligando um hormônio específico, o GDF15, à doença, conhecida em sua forma mais grave como hiperêmese gravídica. Ainda assim, não existe cura ou estratégia para evitá-lo.

O evento de quarta-feira marcou a primeira conferência da Casa Branca sobre o assunto, reunindo líderes dos setores público e privado, pesquisadores como Fejzo, ativistas , e investidores para discutir os desafios, o progresso , e oportunidades de negócios na investigação sobre a saúde das mulheres durante o que a defensora Maria Shriver descreveu como um momento de “transformação sísmica”.

“Hoje, dizemos às mulheres de todos os lugares: nós ouvimos vocês e obteremos as respostas de que precisam”, disse Biden ao se dirigir aos participantes.

A administração Biden fez parte dessa transformação, impulsionando US$ 810 milhões em investimentos em agências do governo federal. Está a financiar projectos para desenvolver testes caseiros para diagnosticar o HPV, o vírus do papiloma humano, que causa o cancro do colo do útero, bem como a pré-eclâmpsia, uma complicação da gravidez. Está financiando pesquisas sobre a possibilidade de um tratamento terapêutico que possa ajudar a retardar a menopausa. Está a financiar esforços para compreender melhor como o género afecta a saúde do cérebro.

Esse dinheiro está relativamente seguro de ser revertido pela próxima administração Trump: alguns projetos foram totalmente pagos e outros estão a ser financiados numa base contínua.

Ainda assim, a 40 dias da posse do presidente eleito Donald Trump, o presidente Joe Biden reconheceu a realidade de que a priorização da questão poderá não continuar na próxima administração.

“O facto é: a saúde das nossas mães e avós, irmãs e filhas, amigos e colegas afecta não apenas o bem-estar das mulheres, mas a prosperidade de toda a nação. E isso é um fato. Ainda não transmitimos isso à outra equipe”, disse Biden, o único orador masculino na conferência, em comentários na Sala Leste.

As autoridades apontam para o apoio bipartidário impulsionado pelas senadoras no Capitólio à legislação sobre o avanço dos cuidados com a menopausa e a saúde das mulheres de meia-idade – bem como o reconhecimento no sector privado de que existe um mercado significativo e inexplorado para tratamentos para doenças como a osteoporose e a doença de Alzheimer. – como prova de que o dinamismo continuará em ritmo acelerado.

As mulheres na vanguarda dos esforços detalharam alguns dos obstáculos que encontraram, sublinhando a necessidade de inovação: diagnósticos errados da perimenopausa, sintomas ignorados e falta de acesso aos cuidados.

A Dra. Elizabeth Comen, oncologista especializada em câncer de mama, contou uma história comovente de estigma ao descrever uma paciente em seu leito de morte que se desculpou por suar. O instrutor do Peloton, Robin Arzon, lamentou a falta de dados sobre atletas grávidas. E a Dra. Lisa Mosconi, diretora da Weill Cornell Women’s Brain Initiative, observou que algumas pesquisas mostraram que pode haver uma conexão entre Alzheimer, menopausa e terapia hormonal – o que poderia impactar os milhões de mulheres americanas que usam algum tipo de hormônio, incluindo o parto. controle, por Mosconi.

“Nunca conseguimos medir diretamente o efeito dessas terapias no cérebro. Nunca. Isso precisa mudar”, disse Mosconi.

Jill Biden, que viajou pelo país e pelo mundo promovendo os esforços do governo sobre o assunto, indicou que este trabalho será uma peça importante de como ela usará sua influência e plataforma após deixar a Casa Branca.

“Meu trabalho não para em janeiro, quando Joe e eu saímos desta casa. Continuarei a construir alianças como as que nos trouxeram aqui hoje e continuarei a pressionar por financiamento para investigação inovadora”, disse ela.