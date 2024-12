A Suprema Corte entra na era da adolescência

CNN

Como milhões de adolescentes americanos, Kailey Corum conhece os perigos do TikTok – mas também desconfia dos esforços do governo para encerrá-lo.

A estudante do ensino médio da Virgínia usa a plataforma para ficar por dentro das novidades, ouvir música e descobrir dicas de culinária. Ela escolhe as palavras com cuidado ao descrever se confia na Suprema Corte para decidir o destino de um aplicativo que 17% dos adolescentes relatam usar “quase constantemente”.

“Eu não coloco exatamente fé nisso”, disse Corum, uma estudante do último ano, do lado de fora da Suprema Corte após uma recente visita ao prédio com seus colegas de classe. “Mas não há muito que eu possa fazer pessoalmente.”

Nos próximos meses, a Suprema Corte decidirá uma série de casos de grande sucesso que poderão transformar significativamente a vida dos adolescentes do país – potencialmente limitando o acesso a produtos vaping, mantendo a proibição de cuidados transgêneros para menores e decidindo se a controversa lei TikTok pode ser enquadrada na Primeira Emenda.

Os apelos chegaram aos juízes – incluindo dois que ainda têm filhos adolescentes – num momento em que os legisladores estão envolvidos em ferozes lutas culturais sobre a proibição de livros escolares, estudantes atletas transexuais e o ensino da história americana – provocando uma enxurrada de litígios. que já está tramitando nos tribunais federais.

As disputas estão a aquecer, apesar de haver sinais de que os jovens estão especialmente desiludidos com Washington em geral e com o Supremo Tribunal em particular. Uma pesquisa da Marquette Law School na semana passada descobriu que a aprovação do tribunal superior entre os americanos de 18 a 29 anos é de 44%, menor do que qualquer outra categoria de idade.

“Parece que os maiores casos são aqueles que implicarão diretamente os interesses das crianças”, disse Aaron Tang, professor de direito da Universidade da Califórnia, em Davis, especializado em direito educacional. “Não creio que devamos ficar surpreendidos com o facto de cada vez mais casos chegarem aos tribunais, implicando diretamente os jovens, quando tantos legisladores estaduais e locais estão a legislar tendo em conta a moralidade e os jovens.”

A Suprema Corte aumentou seu “mandato de adolescente” na quarta-feira ao concordar em ouvir os argumentos no rápido desafio à proibição amplamente bipartidária do TikTok que o presidente Joe Biden assinou em abril. A lei surgiu após anos de preocupação de que a controladora chinesa da TikTok representasse um risco à segurança nacional. Permitiria que a TikTok continuasse a operar nos EUA se a sua subsidiária sediada nos EUA rompesse claramente com a propriedade chinesa.

Pediatras e outros especialistas alertam há anos sobre os danos potenciais das redes sociais para os adolescentes, mas foi a segurança nacional – e não as ciências sociais – que aparentemente levou o Congresso a aprovar a proibição do TikTok. Por isso, as questões pendentes no Supremo não tratam de como os jovens interagem com o aplicativo, embora sejam os mais afetados pela decisão do tribunal.

A proibição entrará em vigor em 19 de janeiro.

“Acho que o tribunal não está pensando nisso em termos de crianças”, disse Leslie Y. Garfield Tenzer, professora de direito da Pace University que se concentra em mídias sociais.

“Todos nós pensamos no TikTok como sendo essencial para os adolescentes e para a criação de conteúdo – e Ariana Grande fazendo a dança ‘Wicked’ e todos imitando-a – mas a razão pela qual a proibição está em vigor não é por causa desse tipo de conteúdo”, disse Tenzer. . “É por causa do medo de que a República Popular da China possa nos manipular.”

Essa desconexão entre as questões jurídicas levantadas no caso e o impacto potencial sobre os jovens e os seus pais é um tema que permeia vários dos principais casos deste mandato. A maioria dos juízes do tribunal sinalizou este mês que está preparada para apoiar uma lei divisiva do Tennessee que proíbe cuidados de afirmação de género para menores. Grande parte do argumento de 4 de dezembro centrou-se na questão de saber se os tribunais deveriam ceder aos legisladores estaduais a tomada dessas escolhas difíceis. Muito menos tempo foi gasto com os menores transexuais que descreveram os cuidados como essenciais.

O tribunal recusou-se nomeadamente a considerar a questão de saber se os pais têm direito ao cuidado direto dos seus filhos.

Enquanto isso, um caso pendente sobre o esforço da Food and Drug Administration para retirar produtos vaping das prateleiras tem menos a ver com os riscos à saúde dos jovens do que com o fato de a agência ter seguido os protocolos legais adequados quando interveio para regular a indústria multibilionária. . Dezanove por cento dos estudantes do ensino secundário vaporizaram em 2020, afirma a FDA, uma percentagem muito superior à dos estudantes que fumaram.

No centro de ambas as disputas estão questões sobre se os legisladores e agências estaduais ultrapassaram os limites quando promulgaram políticas que consideram necessárias para proteger os jovens. Pelo menos um conservador – o juiz Clarence Thomas – pareceu potencialmente persuadido pelo argumento do Tennessee de que a proibição de cuidados para transgêneros se aplica a pessoas com base na idade e não no sexo e em suas escolhas médicas – uma distinção que tornaria mais fácil para o estado defender a lei em tribunal federal.

“Então por que isso não é simplesmente um caso de classificação etária quando se trata desses tratamentos, em vez de uma proibição?” Thomas perguntou ao advogado da administração Biden.

O Texas está apresentando argumentos semelhantes em um caso que o tribunal deverá ouvir no próximo mês, relativo a uma lei estadual que exige verificação de idade para sites sexualmente explícitos. Os opositores, incluindo a indústria pornográfica, dizem que a lei viola a Primeira Emenda ao tornar mais difícil para os adultos o acesso a conteúdo adulto online. Mas os defensores dizem que a lei visa, antes de mais nada, proteger os menores.

“O Texas busca proteger as crianças de alguns dos conteúdos sexuais mais lascivos que se possa imaginar”, escreveram os advogados do estado em documentos judiciais. “O Texas abordou apenas sites dedicados à pornografia, permitiu-lhes cumprir a lei usando tecnologia comum de verificação de idade e não impôs penalidades criminais. Uma lei tão modesta, mas importante, satisfaz qualquer nível de escrutínio.”

Devido à forma como os processos judiciais tramitam no judiciário federal, o Supremo Tribunal Federal é limitado na forma como enquadra seus casos e em quem é ouvido. Embora os juízes não tenham concedido um recurso separado aos menores transexuais e às suas famílias afetadas pela proibição do Tennessee, o tribunal permitiu que o seu advogado apresentasse argumentos no início deste mês.

Ainda assim, especialistas afirmam que os casos que afetarão os adolescentes e que estão agora pendentes dão atenção aos jovens apenas secundariamente.

“O tribunal não está avaliando diretamente o que considera ser melhor para os jovens”, disse Tang. “O tribunal está avaliando se os legisladores estaduais – ou a FDA, no caso do vaping – estavam corretos em sua avaliação sobre o que seria melhor para os jovens”.

Isso preocupa os defensores que trabalham com adolescentes, que temem que algumas das lutas mais controversas que ocorrem no Congresso e nas assembleias estaduais em todo o país tenham mais a ver com política do que com a proteção de menores. Uma pesquisa da Gallup-Walton Family Foundation realizada no início deste ano descobriu que 44% dos membros da Geração Z em idade de votar disseram que confiam “muito pouco” na Suprema Corte, enquanto 20% disseram que tinham “bastante” ou “muito”. ”de confiança no tribunal.

“O que ouvimos deles é um aumento na desconfiança e um aumento na desilusão com as instituições governamentais”, disse Diana Thu-Thao Rhodes, vice-presidente da Advocates for Youth, uma organização de direitos reprodutivos e sexuais.

“O impacto é direto sobre os jovens”, disse ela, “e ainda assim não ouvimos necessariamente as vozes dos jovens”.

Spencer Rahim, também estudante do ensino médio da Virgínia, disse que a maioria dos adolescentes que ele conhece consegue encontrar maneiras de contornar as preocupações que muitos têm sobre o TikTok. Alguns, por exemplo, simplesmente evitam postar material pessoal.

“Para mim”, disse ele, “não é realmente uma grande preocupação”.

Menos certo para Rahim, porém, é como os juízes abordarão a questão.

“Eles precisam ouvir um pouco mais as pessoas”, disse ele.