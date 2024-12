Academias militares dos EUA veem diminuição nas denúncias de agressões sexuais em 2024, após recorde histórico anterior

CNN

A taxa de agressões sexuais nas academias militares dos EUA “diminuiu significativamente” em 2024, disse um novo relatório do Pentágono divulgado na quinta-feira, abaixo da taxa mais alta já registrada em 2022. Mas as autoridades alertaram que ainda é necessário mais trabalho, uma vez que os dados mais recentes ainda indica uma taxa de agressões mais elevada do que nos anos anteriores.

“Acreditamos que estes dados indicam que estamos no caminho certo, que as recomendações e as reformas que estão em curso estão a ter um impacto”, Beth Foster, diretora executiva do Gabinete de Resiliência de Força do Subsecretário de Defesa do Pessoal e Prontidão, disse aos repórteres na quinta-feira. “Mas, a menos que continuemos a institucionalizar esse trabalho, existe a possibilidade de que estas taxas e esta tendência voltem a subir.”

Os dados divulgados no Relatório Anual sobre Assédio Sexual e Violência Sexual nas Academias Militares mostraram que 783 cadetes e aspirantes sofreram violência sexual – abaixo dos 1.136 em 2022, quando a última pesquisa de prevalência foi divulgada. Em 2022, Foster classificou a alta taxa de agressões como “extremamente decepcionante e perturbadora”.

Este ano, Foster chamou os dados de “encorajadores” e disse que “pela primeira vez em 10 anos, o departamento está vendo uma diminuição na prevalência de violência sexual nas academias do serviço militar”. Mas embora a diminuição registada em 2024 seja significativa, o número ainda é elevado em comparação com anos anteriores.

“[I]É o segundo maior número estimado de estudantes que sofreram contato sexual indesejado já registrado”, disse Lisa Davis, vice-diretora de Pesquisa de Saúde e Resiliência do Office of People Analytics.

Houve também uma ligeira diminuição no número de denúncias de agressão a partir de 2022 – cerca de uma em cada oito pessoas que sofreram agressão sexual fez uma denúncia, de acordo com os dados. As autoridades normalmente desejam ver um aumento nas denúncias para indicar uma confiança no sistema para lidar adequadamente com denúncias de agressão.

“O que eu diria é que, em comparação com a força ativa, as nossas taxas de denúncia são muito mais baixas nas academias”, disse o Dr. Nate Galbreath, diretor do Gabinete de Prevenção e Resposta à Violência Sexual do Departamento de Defesa, aos jornalistas. “Portanto, achamos que há mais trabalho a ser feito lá.”

Foster atribuiu o declínio nos incidentes de agressão ao investimento “sem precedentes” no combate à agressão e ao assédio, especialmente nas academias do serviço militar. Avaliações das academias em 2023 descobriram que a agressão era “um indicador atrasado do clima ruim” nas academias, disse ela.

Esse mau clima incluía uma sensação de “falta de confiança” e transparência, disse aos repórteres a Dra. Andra Tharp, Diretora do Gabinete de Comando, Clima e Integração de Bem-Estar. Embora os novos dados tenham mostrado um aumento da confiança nas academias entre homens e mulheres, as mulheres permaneceram “muito menos confiantes” do que os homens.

Em maio, o Pentágono divulgou um relatório mais amplo sobre a agressão sexual nas forças armadas, que também mostrou uma diminuição nos relatos de agressão pela primeira vez em quase uma década. De acordo com o relatório, 7.266 militares denunciaram uma agressão sexual em 2023, em comparação com 7.387 no ano anterior. Foi a primeira queda registrada desde 2015.

Além disso, cerca de 29.061 militares sofreram contato sexual indesejado, abaixo dos 35.875 estimados em 2021. Foster disse na época que a priorização do tratamento de agressão e assédio por parte do secretário de Defesa Lloyd Austin estava “começando a dobrar a curva” e que Austin tinha comprometeu mais de US$ 1 bilhão no ano fiscal de 2024 para esforços na redução de agressões e assédio.

“Embora seja impossível sabermos exatamente por que estamos vendo esta diminuição na prevalência de violência sexual”, disse Foster na época, “estamos cautelosamente otimistas de que o investimento sem precedentes do departamento está tendo um impacto, especialmente no que diz respeito ao nosso foco na prevenção e na construção de um clima saudável.”

Correção: Esta história foi corrigida para refletir que a Dra. Andra Tharp é Diretora do Escritório de Comando, Clima e Integração de Bem-Estar do Pentágono.