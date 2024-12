Acordo único pode trazer F-16 para Maryland, NFL para DC

CNN

O estado de Maryland deve obter o controle do esquadrão de caças da Guarda Aérea Nacional de DC como parte de um grande acordo que fará com que a capital do país assuma o local do estádio RFK.

A Força Aérea aprovou a transferência do 121º Esquadrão de Caça de Washington, DC, para a Guarda Aérea Nacional de Maryland, segundo a porta-voz Ann Stefanek. Maryland atualmente voa com aeronaves de ataque A-10, mas elas estão programadas para serem desinvestidas da Força Aérea no próximo ano, de acordo com o gabinete do governador.

O novo desenvolvimento significa que a Guarda Aérea Nacional de Maryland voará em breve com caças F-16, uma aeronave mais avançada que serve como um dos pilares da frota da Força Aérea. A Guarda Aérea Nacional de DC também defende a Região da Capital Nacional, que é um dos espaços aéreos mais sensíveis do país. A ala de caça tem uma força de alerta 24 horas por dia como parte de sua missão. Em contraste, as antigas aeronaves A-10 da Guarda Aérea Nacional de Maryland foram usadas principalmente em uma função de ataque no exterior quando implantadas.

A unidade de Maryland deveria fazer a transição para uma função cibernética, mas a transferência do controle do esquadrão de caça manterá a missão de voo da unidade.

“Os homens e mulheres da Guarda Aérea Nacional de Maryland são alguns dos melhores e mais experientes pilotos do mundo. Em parceria com nossa delegação do Congresso e parceiros federais, defendemos vigorosamente a manutenção da missão aérea de Maryland, tanto no interesse da segurança nacional quanto para continuar a orgulhosa tradição que Maryland desempenha na defesa de nosso país”, disse o governador democrata Wes Moore em um comunicado. declaração conjunta com os senadores do estado na segunda-feira.

A transferência do esquadrão de caças foi uma parte crítica de um acordo complexo que permite a Washington, DC, assumir o controle do terreno ao redor do estádio RFK, o que poderia trazer a NFL de volta à capital do país, ao mesmo tempo que fornece financiamento a Maryland para reconstruir o Francis. Ponte Scott Key.

O acordo correu o risco de fracassar na semana passada, quando uma cláusula para transferir o terreno do estádio para DC foi retirada de um pacote de financiamento do governo após a oposição do presidente eleito Donald Trump e do bilionário Elon Musk.

Mas, em uma ação surpresa na manhã de sábado, o Senado aprovou por unanimidade um projeto de lei dando a DC o controle das terras. A Lei de Revitalização do Campus do Estádio Memorial Robert F. Kennedy agora aguarda a assinatura do presidente Joe Biden depois de ser aprovada na Câmara no início deste ano.

O time de futebol americano Washington Commanders joga no Northwest Stadium, anteriormente conhecido como FedEx Field, em Landover, Maryland, desde 1997. A franquia jogou anteriormente no RFK Stadium de 1961 a 1996.

Brigada da Guarda Aérea Nacional de Maryland. O general Drew Dougherty classificou o acordo como um “momento histórico” para a unidade.

“Nos últimos anos, temos sido firmes em nosso compromisso de garantir uma futura missão de voo. Esta transição é o primeiro passo para criar um caminho onde possamos manter nossos pilotos e mantenedores altamente experientes, posições que são tripuladas de forma crítica em toda a força, enquanto ainda mantemos Maryland na vanguarda da operação cibernética”, disse Dougherty em um comunicado.

Detalhes sobre o cronograma e a transição dos caças de DC para Maryland “serão anunciados posteriormente”, disse Stefanek.