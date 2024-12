Amber Heard apoia Blake Lively enquanto Johnny Depp usa a mesma equipe de relações públicas de Baldoni

Âmbar Ouvida está expressando publicamente apoio Blake Lively e seu caso de assédio sexual contra seu colega de elenco de “It Ends with Us” Justin Baldoni . .. dizendo que ela está no lugar de Blake.

Heard diz: “A mídia social é a personificação absoluta do clássico ditado ‘Uma mentira viaja meio mundo antes que a verdade possa calçar as botas’. Eu vi isso em primeira mão e de perto. É tão horrível quanto destrutivo.”

Ela divulgou essa declaração na segunda-feira Notícias da NBC porque o ex-marido de Amber, Johnny Deep usou a mesma equipe de relações públicas de crise que Baldoni durante sua batalha por difamação em 2022 com Amber.

Amber não diz isso explicitamente, mas certamente insinua, a equipe de relações públicas fez o mesmo com ela enquanto ela lutava contra Depp… que acabou vencendo no tribunal, e, na época, muitos também disseram que ele venceu no tribunal. tribunal da opinião pública. O ponto tácito de Amber aqui parece ser que ela foi vítima, publicamente, devido aos esforços dos publicitários de Depp.