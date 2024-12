Ameaçador, Rayados é finalista e desafia América e Cruz Azul

Um Monterrey excepcional, sublime no segundo tempo; implacável, porque o adversário já exsudava, suava, aquele cheiro azedo de vítima.

LOS ANGELES – O encontro perfeito: o assassino e o suicídio. A equação perfeita de dois desesperos. E o melhor Rayados do torneio – e de vários torneios – aniquila o San Luis e é o primeiro finalista do Apertura 2024. 5 a 1 na noite explosiva de Monterrey. 6-3 no epitáfio dos Potosinos.

Doménec Torrent montou a trincheira. Um parapeito quase perfeito. Ele resistiu àquela cortina de estóicos humanos e espartanos por 45 minutos. Foram para o intervalo com o placar em 0 a 0, o que foi a esperança do Potosí e a angústia do Monterrey. O goleiro charlatão Andrés Sánchez foi o herói sem saber que a vilania o dominaria no segundo tempo.

Germán Berterame foi um dos melhores jogadores do jogo. Azael Rodriguez/Getty Images

Um Monterrey excepcional, sublime no segundo tempo; implacável, porque o adversário já exalava, suava, aquele cheiro azedo de vítima. Ele era, finalmente, o tão almejado gigante do Gigante de Aço. Foi a versão dos Rayados que o ex-rei Midas Vucetich e o sempre merecedor Tano Ortiz procuraram, sem encontrar.

Para que serve? Para que as preocupações do Cruz Azul e do América, os demais semifinalistasos gladiadores deste domingo, para que essas preocupações se estendam até a Grande Final.

Para que serve? Para que o Monterrey pelo menos lute com dignidade, se oferecer uma versão semelhante ou superior, no desfecho do futebol mexicano, seja contra o favorito Cruz Azul ou contra a eterna ameaça do hoje Bicampeão América.

St. Louis excedeu seus bastiões defensivos? Torrent conhecia a torrente ofensiva que Rayados tentaria gerar, principalmente com cinco jogadores do mais alto nível futebolístico. Para isso surgiram Sergio Canales, Oliver Torres, Corchito Rodriguez, Lucas Ocampos e Germán Berterame, pacientes no início e implacáveis ​​depois.

Sim, aquela pauta melódica dos Rayados, o pentágono criminoso de Monterrey, aqueles Cinco Cavaleiros do Apocalipse de Potosí foram os responsáveis ​​por aniquilar o San Luis no segundo tempo. E também com gols espetaculares, como os de Canales, e como o de Brandon Vázquez, para que Berterame e um gol contra de Daniel Guillén completassem o veredicto, o que fez com que o delirante tribuno se transformasse em expressões de angústia e dúvidas, evocando os espectros de outros fracassos, até a manifestação jubilosa de ver sua equipe em mais uma Final. Claro, a alegria suprema deve aguardá-los contra a Máquina ou as Águias.

Dominic Torrent escolheu a morte digna ao suicídio sombrio. Depois do 2 a 0, ele ajustou seu esquema. Jogou em campo aqueles que exalam ameaça: Vitinho, Leo Bonatini e Salles-Lamonge, que transferiria o drama para 3 a 3, ao cobrar pênalti claro sobre Vitinho, mas que Gato Ortiz só marcou, relutante, resmungando, porque o O VAR apertou ainda mais e ajustou as lentes de contato.

Mas San Luis não conseguiu sentir o cheiro sorrateiro de empate. O regulamento estava sentado com o polegar para baixo, no banco dos Rayados. E teve que procurar o quarto, mas a solidez da barragem ruiu e a autogola de Guillén, um obus Oliver e o remate de Brandon Vázquez caíram como ganchos no seu caixão.

San Luis sairá com a honra de ter sido um torcedor feroz da Liguilla, até porque em uma desproporção financeira e salarial, pelo menos fez metade da cidade de Monterrey engolir em seco durante quase 175 minutos de heroísmo inacabado.

Martín Demichelis terá que esperar para encontrar seu rival na Final para organizar os próximos 90 minutos. Se for o primeiro em casa contra o Cruz Azul, será arriscado libertar seus mastins, principalmente os Cinco Cavaleiros do Apocalipse, aquele pentagrama do futebol que hoje acalma os torcedores do Monterrey.

E se for a América? Eiquão complexo será ousar brincar com a fortunainvestiu como convidado contra uma equipe que está em sua melhor forma ao avançar desde o Play-In e que detém petulantemente os prêmios de Bicampeão e #OdiameMás.

No entanto, a realidade é que o único preocupado não será mais o Rayados, mas qualquer adversário irá rever com arrepios os vastos, amplos e versáteis detalhes que o Monterrey exibiu contra o San Luis. Sim, não só conseguiram o visto para a Final, como também deixaram uma ameaça e um desafio num envelope lacrado.