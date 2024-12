América: Chivas, Barcelona, ​​Real Madrid e as pedreiras que contribuíram para o tricampeonato

Apenas um jovem americano foi campeão contra o Rayados; Há jogadores com passado de Chivas, Barcelona e Real Madrid

América tornou-se o primeiro tricampeão na história dos torneios curtos de futebol mexicano, com contribuições de 19 pedreiras diferentes dentro dos 25 jogadores que os Águilas inscreveram no Liga MX. O Pachuca é quem mais contribui, com quatro, mas também há futebolistas que treinaram no Chivas, Barcelona e Real Madrid.

O único jogador juvenil América inscrito na primeira equipe está Ramón Juárez. O zagueiro ingressou nas forças de base dos Águilas aos 15 anos, estreou com Miguel Herrera há cinco anos, mas nos últimos torneios tem se destacado por ter função rotativa e cobrir as ausências de Igor Lichnovsky, Néstor Araujo e Sebastián Araújo.

O zagueiro central mal disputou 760 minutos em 10 partidas na fase regular do Apertura 2024, mas na Liguilla foi essencial nas sete partidas como titular e 619 minutos.

Apenas um jovem americano foi campeão contra o Rayados; Há jogadores com passado de Chivas, Barcelona e Real Madrid. PA

O que Chivas, Barcelona e Real Madrid contribuem para o tricampeonato americano?

Chivaso rival ferrenho de América No futebol mexicano, conta com Alan Cervantes, jovem formado no Verde Valle, dentro do elenco que conquistou o título do Apertura 2024, torneio em que os Águilas consumaram sua tricampeonatoalgo que não havia sido visto em torneios curtos.

As pedreiras de Barcelona sim Real Madridos times de futebol mais importantes da Espanha, também têm representantes no tricampeonato do América. Com os culés está Jonathan dos Santos, enquanto os merengues têm Álvaro Fidalgo.

Pachuca, a pedreira que mais contribuiu para a dinastia azulcrema

Dos 25 jogadores que América se registraram no Liga MXquatro são jogadores que Pachuca forjada nas suas forças básicas, o que deixa os Tuzos como a pedreira que mais contribuiu para a tricampeonato das Águias.

Os jogadores locais de Pachuca que estão nas fileiras do América del Apertura 2024 são filhos de Rodolfo Cota, Kevin Álvarez, Erick Sánchez e Illian Hernández.

Atrás PachucaAtlas é a pedreira que mais contribuiu para a tricampeonato do América com três elementos. Jonathan Estrada, o terceiro goleiro, Israel Reyes e Cristian Calderón, são os jogadores que deixaram os rojinegros.

A terceira e última equipe que contribui com mais de um jogador para o tricampeonato Américaé Liverpool do Uruguai com Sebastián Cáceres e Rodrigo Aguirre.

O Cruz Azul é outra equipa com a qual os Águilas têm uma rivalidade histórica, mas contribuíram com Néstor Araujo, enquanto o Ajax da Holanda o fez com Javairo Dilrosun.

As 10 pedreiras restantes que contribuíram para o tricampeonato

Luis Malagón (Morelia), Cristian Borja (Inter Palmira), Miguel Ángel Vázquez (Querétaro), Brian Rodríguez (Peñarol), Diego Valdés (Audax Italiano), Iván Rodríguez (León), Alejandro Zendejas (Dallas), Richard Sánchez (Olimpia) , Víctor Dávila (Huachipato) e Henry Martín (Tijuana).