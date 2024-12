América e as chaves para sua melhoria defensiva na Liguilla

Os Águilas não sofrem gols há três jogos da Liguilla contra os dois melhores ataques do Apertura 2024.

Ele América está em busca de se tornar o primeiro tricampeão da história dos torneios curtos e para isso o time campeão do Liga MX tornou-se uma força no momento mais importante do Abertura 2024.

Os Águilas passaram com dificuldades pela fase regular do torneio e conseguiram acesso ao Play In Ligaonde mostraram a sua melhor forma e aperfeiçoaram o novo esquema que foi implementado André Jardine durante a segunda metade do torneio.

Ramón Juárez e Malagón foram fundamentais para que o América levasse três jogos seguidos sem sofrer gols na Liguilla. Imago7

Ele América teve que se reinventar e buscar uma nova fórmula para manter o vôo, então Jardim implementou um esquema 5-3-2, que deu frutos e, por enquanto, os tem como único time do Liga sem sofrer gol.

Se algo tivesse caracterizado o América Durante os primeiros 17 dias foi o seu ponto fraco defensiva e os problemas de seus jogadores em manter o placar limpo. Além disso, da 10ª à 17ª jornada apenas manteve o zero no gol frente a equipas que não estão em LigaMazatlán, Santos e Guadalajara.

Tudo isso mudou com a passagem para as quartas de final do Abertura 2024já que seu primeiro rival foi o Toluca, time que venceu por 4 a 0 no último encontro regular, mas em Liga não conseguiu marcar.

Os Devils foram o segundo melhor ataque do acampamento com 38 gols e têm Paulinho em suas fileiras, que se sagrou campeão artilheiro com 13 gols. América Ele se vingou eliminando-os por um placar agregado de 4-0.

Dado isso, Jardim colocar em sua linha defensiva Kevin Alvarezque gradualmente voltou ao seu nível após a operação de pubalgia; Na sede aliaram juventude e experiência com Israel Reis, Ramón Juarez sim Sebastião Cáceresenquanto do lado há Cristian Calderónque recuperou a posse contra Cristian Borja, que não teve o desempenho esperado pelo clube.

Essa formação defensiva conseguiu conter Paulinho, Marcel Ruíz, Jesús Angulo, Alexis Vega e Isaís Violante.

No primeiro jogo do semifinais contra o Cruz Azul, Jardim Respeitou a sua linha de cinco e a única modificação que tiveram foi Sebastián Cáceres, que sofre de uma contratura e contra todas as probabilidades o escolhido para ocupar o cargo foi o jovem Miguel Vázquezdeixando de lado o veterano Néstor Araujo, que mostrou que sua velocidade não é mais a mesma e deixa a desejar em espaços abertos.

Miguel Vázquez foi titular contra o Cruz Azul nas semifinais. Imago7

A eleição foi um sucesso, já que a Máquina, time que alcançou o recorde de mais pontos em torneios curtos (17 dias) e que marcou mais gols (39), não conseguiu vencer Luis Angel Malagón.

América terão que manter as cortinas fechadas neste domingo, mas também são obrigados a vencer, já que um novo empate dará à Máquina um passe para a final do Abertura 2024 graças à posição na tabela.