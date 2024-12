MÉXICO — André Jardine começa seu história no futebol na adolescência e ficou marcado por ser Companheiro de equipe de Ronaldinho nas forças inferiores de Grêmio Porto Alegre quando eu tinha 10 anos. Décadas depois, o brasileiro deixa sua marca fora do país: primeiro ao conquistar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e agora como diretor técnico do América busca o tricampeonato no Liga MXalgo que não foi alcançado por si mesmo diretor técnico em um clube mexicano.

“André sim Ronaldinho Eles eram companheiros de equipe na pedreira, mas moravam em áreas distantes um do outro da cidade, Ronaldinho Ele cresceu na zona sul da cidade, bem próximo a um lago, o rio Guaíba. Ronaldinho era lá que ele tinha a casa”, lembra o jornalista do Diário Zero Hora e analista da Rádio GaúchaLeonardo Oliveira, a ESPNque há quase 30 anos conheceu André Jardine sim Ronaldinho durante suas aventuras nos campos de Guilda.

“André era de uma região mais central, quase, quase ao norte, então, eles moravam em pontos bem opostos da cidade, são de bairros diferentes, com perfis diferentes”, disse. mesmo time, eles não eram amigos porque eram um na casa do outro, de compartilhar o mesmo grupo de amigos. Estou certo de que Ronaldinho lembra Andréporque são da mesma cidade e todos na cidade se conhecem. Além do mais, Ronaldinho Ele é uma pessoa muito boa, não é um cara que, por ser o melhor do mundo, esquece as pessoas com quem se relacionou. “Eles devem ter-se encontrado algumas vezes, porque ambos sempre estiveram no mundo do futebol.”

André Jardine Ele era de família de classe média alta, “de uma boa região da cidade, em Auxiliadora. Tinha uma família muito boa”.

Aos 15 anos, André Jardine saiu de Guilda continuar estudando e se divertir jogando futebol de salão. Começou a estudar engenharia e depois educação física. Aos 20 anos já sabia que o que queria mesmo era liderar equipes. Ainda muito jovem ingressou nas escolas internacionais de Porto Alegre.

Enquanto Ronaldinho Destacou-se como jogador de futebol e vestiu a camisa da Seleção Brasileira tanto juvenil quanto sênior, André Jardine Ele continuou a escalar como treinador. Ele voltou para Guildapara as categorias de base, mas também teve a oportunidade de dar o salto para a equipe titular como auxiliar de Luiz Felipe Scolari, que conquistou um mundial à frente do Brasil. Ele passou alguns anos nas forças básicas de São Paulo e teve a sorte de comandar temporariamente o time titular, substituindo o uruguaio Diego Aguirre. Sua vontade e determinação o levaram a dirigir as seleções menores do Brasil, onde acabou conquistando a medalha olímpica em Tóquio 2020. Brasil tem lacuna geracional em treinadores Leonardo Oliveira comenta que André Jardine É uma pessoa com uma clareza de ideias muito importante, “é um dos melhores que temos hoje no Brasil”. Ele afirma que, no Brasil, especialmente em Porto Alegre, a carreira do timoneiro da América é seguida. “No Brasil estamos num momento em que os treinadores estrangeiros estão tomando conta do mercado, há um vazio de uma nova geração de treinadores, porque temos a geração do Luiz Felipe Scolari, do Vanderlei Luxemburgo, que trabalhou no Real Madrid, mas que geração tem 70 anos, está saindo e não houve um gasto muito grande”, disse Leonardo Oliveira. “Por exemplo, ‘Tité’ [Adenor Leonardo Bacchi]que foi técnico da seleção nas duas últimas Copas do Mundo, tem mais de 60 anos e está cada vez mais perto do fim da carreira”, afirmou. “A nova geração não tem o mesmo número de treinadores pela dificuldade de os brasileiros saem do país por causa da língua, o português, e nós aqui não temos muito domínio do inglês por causa da gestão educacional do Brasil. Outra desvantagem, na sua opinião, é que o título de treinador brasileiro não é reconhecido pela UEFA “e por outro lado, os títulos da AFA são; por isso os treinadores argentinos vão muito ao México, à Europa e a outros lugares; os brasileiros agora estão começando .” Sob este esquema, ele afirma que André Jardine Ele está quebrando os moldes “porque fez uma jogada que é muito rara no Brasil. Os treinadores aqui ganham muito bem e é por isso que não saem para trabalhar, por causa do idioma, por causa da licença. André Jardine fez algo muito importante: ir para o México, trabalhar em San Luis, um time pequeno, e agora triunfa no América“. Considere isso André Jardine está criando uma nova ideia para o Brasil “e está mostrando aos técnicos brasileiros que é preciso sair e enfrentar as dificuldades do mundo, crescer como pessoa e como profissional; conhecer outros mercados, outros países, outra cultura .” Andre Jardine conquistou a medalha de ouro com o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio em 2020. Foto AP/Fernando Vergara Sem dúvida sim André Jardine Ele continua fazendo sucesso no México, os clubes brasileiros e até a Seleção Brasileira estarão de olho nele para repatriá-lo. “André Jardine Ele tem um trânsito muito bom, um cartaz muito bom na Seleção Brasileira Olímpica e conhece o pessoal da CBF [Confederación de Brasil de Futbol]. A Seleção Brasileira tem que começar 2025 jogando e tendo o que não teve neste ano: resultados e desempenho. No nosso cenário não temos treinadores de bom nível disponíveis na Europa. Não é impossível que André Jardineque tem medalha de ouro olímpica, poderia ser uma alternativa, porque o que ele está fazendo no México é muito impressionante”, diz Leonardo Oliveira. “André “Ele está superando com maestria todos os obstáculos.” “André Jardine É um grande colega e treinador de futebol, muito inteligente e capaz, além de ser uma ótima pessoa. Ele se preparou muito para exercer a profissão”, afirma Julio ‘Julinho’ Camargo. “E tenho certeza que será um dos grandes treinadores do nosso futuro no futebol. “Não sei qual será o futuro dele, mas tenho certeza que ele tem um futuro promissor, para alguém que se prepara para grandes desafios”. Julinho Camargo y André Eles se conheceram no Inter, treinando jovens. “O caminho de um técnico passa pela superação de etapas e pela superação de desafios e André Ele está superando cada obstáculo com maestria. É por isso que estou convencido de que o seu futuro será brilhante. Desejo muito sucesso a ele e que continue brilhando nos estádios do mundo”, completa. “Sou alguns anos mais velho que ele, trabalhamos alguns anos nos mesmos clubes; mas o acompanho e admiro seu trabalho há mais de 15 anos. Ele merece brilhar”, diz Julinho Camargo. André Jardine Ele era próximo de Luiz Felipe Scolari Ser diretor de futebol em GuildaSergio Vásquez conheceu André Jardineque voltou para casa, mas como treinador em 2018. “André Chegou às categorias de base, mas também teve contato com Luiz Felipe [Scolari]depois foi seu assistente por cerca de um ano”, diz Sergio Vásquez. “Ele sempre foi muito estudioso, muito dedicado. Trabalhei muito na parte técnica e tática; Ele orientou muito os jogadores taticamente, como se posicionar em campo. Por isso também esteve com Luiz Felipe, apoiando-o nos treinos. André Ele aprendeu muito com a experiência, já que Scolari é multicampeão.” André Jardine teve a oportunidade de trabalhar próximo de Luiz Felipe Scolari durante sua passagem pelo Grêmio. EFE/ Diego Vara /PISCINA Sergio Vásquez diz que o trabalho de André Jardine em equipes de 15, 16, 17 anos em Guilda Ensinaram-lhe muito, mas também estando com o Scolari. Com essa formação foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, com a qual posteriormente conquistaria o ouro olímpico. Ele garante que no Brasil todos sabem o quão bem ele está trabalhando André Jardine no Liga MX e considera que o seu trabalho no América tem um impacto favorável, porém, ele vê impossível por enquanto voltar ao Brasil e trabalhar, já que “no México pagam muito dinheiro e em dólares; aqui pagam bem, mas no México pagam mais”. Guilda “Ele o ama muito e a outros clubes, mas está indo bem no México.” Sergio Vásquez manda mensagem ao técnico do América: “Aqui vamos todos trabalhar muito para que ele conquiste mais títulos, porque isso vai ser muito importante para ele e porque também vai impactar no Brasil”. Ele acrescenta que “ser tricampeão é uma grande satisfação para o Brasil e meu respeito por um brasileiro conquistar três títulos em outro país”.





Fonte: ESPN Deportes