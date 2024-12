América: Os 46 jogadores de futebol que colaboraram no tricampeonato

André Jardine utilizou 46 jogadores na conquista do tricampeonato, sendo 14 deles nos três títulos.

América alcançou o tricampeonato com a participação de 46 jogadores de futebolque teve pelo menos um minuto de jogo em um dos três títulos que os Águilas conquistaram consecutivamente desde André Jardine assumiu a direção técnica da equipe azulcrema no Abertura 2023.

Quatorze jogadores do América disputaram os três títulos do tricampeonato. Imago7

Abertura 2023

A base de Tricampeão americano foi estabelecido no Abertura 2023no torneio de estreia de André Jardine com os Águilas e em que derrotaram o Tigres na grande final. Para esse torneio, o técnico brasileiro utilizou 30 desses 46 jogadores de futebol que colaborou para o tricampeonato dos emplumados.

Luis Malagón, Kevin Álvarez, Álvaro Fidalgo, Jonathan dos Santos, Julián Quiñones, Luis Fuentes, Brian Rodríguez, Alejandro Zendejas, Richard Sánchez, Igor Lichnovsky, Diego Valdés, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Leonardo Suárez, Henry Martín, Jonathan Rodríguez, Salvador Reyes, Miguel Layún, Israel Reyes, Oscar Jiménez, Emilio Lara, Néstor Araujo, Santiago Naveda, Arturo Martínez, Mauro Lainez, Juan Cantú, Bruce El-mesmari, Sergio de los Ríos, Patricio Salas e Sebastián Martínez.

Fechando 2024

Para ele Fechando 2024, América perdeu Jonathan Rodríguez, chave no primeiro dos três títulos, além de Miguel Layún, que decidiu pendurar as chuteiras após o campeonato do Abertura 2023além de Leonardo Suárez, jogador de futebol que chegou ao Pumas, e Mauro Lainez.

América adicionou três jogadores ao seu elenco para enfrentar o Fechando 2024em que obteve o bicampeonato golpe 33 jogadores de futebolapós a adesão de Cristian Calderón, Illian Hernández e Javairo Dilrosun.

Abertura 2024

Depois do bicampeonato, América Perdeu mais uma vez uma figura ofensiva no mercado, como no caso de Julián Quiñones. Às ausências da seleção mexicana somaram-se Salvador Reyes, Emilio Lara, Santiago Naveda, Arturo Martínez, Oscar Jiménez, Luis Fuentes, além da ausência, por lesão, de Igor Lichnovsky.

Dado o número de vítimas, América assinou seis reforços para o Abertura 2024: Erick Sánchez, Cristian Borja, Alan Cervantes, Rodrigo Aguirre, Víctor Dávila e Rodolfo Cota, além dos juvenis Dagoberto Espinoza, Miguel Vázquez, Esteban Lozano, Miguel Ramírez, Antonio Álvarez, Franco Rossano e Diego Reyes.