América: os momentos que marcaram o tricampeonato

ESPN analisa as circunstâncias que levaram os Águilas a erguer o terceiro troféu consecutivo da Liga MX

América Ele conquistou o primeiro tricampeonato do futebol mexicano no formato de torneio curto. Os Águilas venceram três finais consecutivas, contra Tigres, Cruz Azul e recentemente contra Monterreiséries em que vivenciaram momentos a seu favor, seja com intervenções de Luis Malagonpostagens, falhas rivais, reações imediatas, além de polêmicas de árbitros.

O América venceu o Monterrey na final do Apertura 2024. Heitor Vivas/Getty Images

Abertura 2023 – Final vs. Tigres

Ida: 1-1

-O América abriu o placar com um pênalti

O primeiro jogo da série do campeonato foi disputado no campo do Estádio Universitário, onde os Águilas foram os responsáveis ​​por abrir o placar de pênalti, após Jesús Angulo chutar Julián Quiñones dentro da grande área. Tigresque foi penalizado como falta. Henrique Martins Ele pegou a bola e enganou Nahuel Guzmán para que marcasse aos onze passos aos 50 minutos.

Tigres Ele reagiu na parte final da partida com um placar que veio de cobrança de escanteio. Sebastián Córdova foi o responsável pela execução ao primeiro poste, área onde Ozziel Herrera apareceu para fazer o 1-1 de cabeça aos 71 minutos.

Volta: 3-0

-Salvar de Malagón para Gignac

Aos 34 minutos do jogo de volta, disputado no Estádio Azteca, Luis Malagon apareceu com uma defesa para evitar o que teria sido 1-2 a favor de Tigres no global. Diego Lainez executou uma bola parada da ala direita para o segundo poste, onde André-Pierre Gignac Apareceu sem marca. O francês cabeceou forte, mas o goleiro do América Ele mostrou seus reflexos e mandou a bola para cobrança de escanteio.

– Crossbar salvou a América

Ainda com o placar geral empatado, Tigres Ele esteve mais uma vez perto de fazer o gol que os deixaria mais próximos do campeonato, mas o metal salvou o América. A jogada nasceu em um deslize de Jonathan dos Santos na saída, situação que Rafael Carioca aproveitou para dar um chute poderoso de longa distância que parou Luis Malagonque só viu a bola bater na trave.

-Expulsão polêmica de Fulgêncio

Aos 80 minutos, em jogada perto da área América, Julian Quiñones sim Raymundo Fulgêncio Eles disputaram uma bola perto da linha lateral, mas no momento em que a bola saiu do campo, o jogador de futebol Tigres deu uma bofetada na cara do elemento das águias, situação que Adonai Escobedo imediatamente sancionou como expulsão, até o assobiador foi para os ecrãs do VAR, sem que isso implicasse uma mudança de decisão, o que deixou a equipa novamente León com 10 homens.

-A América aproveitou a superioridade numérica

A expulsão de Raymundo Fulgêncio deixado contra as cordas Tigres nos últimos momentos do jogo que foi para a prorrogação, onde América Definiu o primeiro dos três campeonatos. Aos 91′, ele apareceu Julian Quiñones para fazer o 2-1 no total. Aos 95′, Nahuel Guzmán Viu o cartão vermelho e deixou os gatos com nove homens, situação que as águias aproveitaram para marcar mais dois gols, com Richard Sánchez, aos 103′, e Jonathan Rodríguez, aos 119′, a selar a série 4-1 .

Clausura 2024 vs. Cruz Azul

Ida: 1-1

-Reação imediata ao gol do Cruz Azul

América foi surpreendido aos oito minutos de jogo com um gol de Uriel Antuna de pênalti, mas apenas oito minutos depois os Águilas reagiram e fizeram o gol do empate com um gol de Julian Quiñones ao passe de Henry Martín.

-A defesa de Malagón evitou o segundo do Cruz Azul

Luis Malagon foi fundamental para América não saiu do Estádio Ciudad de los Deportes em desvantagem. Aos 39′, após cobrança de escanteio, a bola caiu nas chuteiras de Rodrigo Huescas na entrada da área. O jovem do La Maquina realizou um remate poderoso, que passou por vários elementos dos Águilas, até que o guarda-redes azulcrema chegou para desviar a trajetória da bola com um golpe.

Volta: 1-0

–Malagón marcou dois gols em 10 minutos

Cruz Azul ocupou o centro das atenções durante a primeira meia hora da partida, na qual Luis Malagon Ele foi a figura do concurso graças a algumas intervenções. O primeiro aconteceu aos 15′, quando cabeceou no canto superior direito de Uriel Antuna. Aos 23′, talvez o mais difícil tenha acontecido, quando Ángel Sepúlveda acertou de cabeça, mas o goleiro do América voou para evitar mais uma vez a queda do seu gol.

-Falha de Ignacio Rivero

A jogada mais clara da partida ocorreu aos 40 minutos com as chuteiras de Ignácio Riveroque perdeu a oportunidade. Da direita, Uriel Antuna cruzou que Ángel Sepúlveda baixou para o uruguaio que entrou na área rival sem marcação, mas o capitão do Cruz Azul desviou o chute.

-A polêmica prisão de Rotondi

A polémica da final apareceu aos 71’. Rodolfo Rotondi, ao tentar sair com bola controlada, perdeu a bola para Alejandro Zendejas, que deu lugar para Israel Reyes, localizado dentro da área do Cruz Azul, área em que foi derrubado por raspagem do mesmo argentino, que Marco Antonio Ortiz Nava sancionou como pênalti, embora tenha revisado a ação nas telas do VAR. Henry Martín foi o encarregado de acertar em onze passos.

-Malagón desligou as ilusões celestes

A última jogada perigosa que gerou Cruz Azulo que poderia significar 2-2 no total, acabou nas mãos de Luis Malagón. Já nos descontos, aos 90’+1′, após uma série de ressaltos dentro da área do Américaa bola chegou a Rodrigo Huescas, que rematou sem muita força, situação que ajudou o guarda-redes do Águilas a reagir para dar o título aos azulcremas.

Apertura 2024 x Monterrey

Ida 2-1

-Lesão de Lucas Ocampos

Apenas dois minutos de jogo, Monterrei perdido devido a lesão Lucas Ocamposque havia sido um dos geradores do jogo ofensivo ao longo do Apertura 2024, até o argentino foi quem mais teve assistências do Rayados, com quatro, mas sua participação na final não foi passageira, pois o desconforto físico também o afastou do jogo. o retorno.

-A América demorou três minutos para iniciar o retorno

Apesar de Monterrei perdeu poder ofensivo devido à perda de Ocamposos Rayados abriram o placar com um golaço de Sérgio Canales aos 35′. Porém, os Águilas reagiram rapidamente e apenas três minutos depois marcaram o gol do empate com Kevin Álvarez. Aos 49′, Alejandro Zendejas apareceu para fazer o 2-1.

Volta: 1-1

-Grande gol de Richard Sánchez

Depois de uma grande jogada coletiva do AméricaAos 24′, Alejandro Zendejas cabeceou para Ricardo Sanchezque chegou de perfil da entrada da área para incendiar a bola com um chute forte que escorregou no canto do gol defendido por Luis Cárdenas.

-Malagón evitou o empate

Com 1-3 no placar global, Monterrei Ele teve uma reação fugaz ao procurar o gol que os colocaria no jogo. Aos 27′, apenas três minutos depois do gol Ricardo Sanchez, Berterame alemão ele deu um tiro rasteiro que Luis Malagon Ele conseguiu desviar para manter seu arco intacto.

-Travesaño salvou o América do segundo

Monterrei reagiu até aos 85 minutos, com um marcador de Johan Rojas, que colocou o resultado global em 2-3, ainda com vantagem para o América. Apenas três minutos depois, Listrado aproximou-se novamente da baliza dos Águilas com um cabeceamento de Sebastián Vegas que acabou por acertar na trave devido ao remate de Luis Malagonnaquele que foi o último perigo da partida.