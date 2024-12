América-Rayados, uma final com 11 nacionalidades diferentes

O México é o país predominante na final da Liga MX, mas países como Brasil, Espanha, Argentina e até Suriname estarão representados

O fim do Apertura 2024 da Liga MX entre América e Monterrey terá, entre jogadores disponíveis e lesionados, 10 nacionalidades diferentes na luta pelo campeonato. Além do mexicano, há o argentino, o chileno, o colombiano, o espanhol, o americano, o uruguaio, o paraguaio, o holandês e o suriname.

Das nove nacionalidades estrangeiras que o fim do Apertura 2024 da Liga MX, América contribui com oito, sendo o chileno, o colombiano, o espanhol, o americano, o uruguaio, o paraguaio, o holandês e o suriname, estes dois últimos graças à dupla nacionalidade de Javairo Dilrosun. Se considerarmos também o seu estrategista André Jardine, estaremos contando até nove países no elenco da equipe Coapa desde que o diretor técnico nasceu no Brasil.

América e Rayados viverão uma final que contará com pelo menos um integrante de 11 países diferentes ESPN

Por outro lado, Monterrei Ele tem cinco nacionalidades estrangeiras. O chileno, colombiano, espanhol e americano que tem o América em suas fileiras, mas também se junta a eles o argentino, que é o que prevalece nas fileiras dos Rayados.

México (32)

Monterrei sim América Eles têm 25 jogadores de futebol registrados no Liga MX. Ambas as seleções contam com 16 elementos mexicanos. Por parte dos Rayados estão Luis Cárdenas, César Ramos, Gerardo Arteaga, Víctor Guzmán, Edson Gutiérrez, Héctor Moreno, Axel Grijalva, Antonio Leone, John Medina, César Bustos, Fidel Ambriz, Erick Aguirre, Jesús Corona, Jordi Cortizo, Pedro Ramírez , Brandon Vázquez e Roberto de la Rosa.

Os mexicanos que os Águilas têm no elenco são Luis Ángel Malagón, Jonathan Estrada, Rodolfo Cota, Israel Reyes, Kevin Álvarez, Néstor Araujo, Cristian Calderón, Ramón Juárez, Miguel Vázquez, Jonathan dos Santos, Alan Cervantes, José Rodríguez, Alejandro Zendejas , Erick Sánchez, Illian Hernández e Henry Martín.

Argentina (4)

Entre as nacionalidades estrangeiras, a Argentina é a que mais predomina na final do Apertura 2024, com quatro representantes, todos vindos das fileiras do Monterrey. Os Rayados têm em suas fileiras Esteban Andrada, que perdeu a Liguilla por lesão, além de Lucas Ocampos, Jorge Rodríguez e Germán Berterame, este último já tem passaporte mexicano e já jogou até pelo Tricolor.

Uruguai (3)

Assim como a nacionalidade argentina predomina nas fileiras de Monterrey, a nacionalidade uruguaia é a que prevalece na América fora do México. Com a chegada de Rodrigo Aguirre, reforço para este Apertura 2024, os Águilas somam três charrúas. Além do atacante, conta com Sebastián Cáceres e Brian Rodríguez.

Colômbia (3)

Monterrey e América contam com representantes colombianos em suas fileiras, dois com os Rayados e mais um com os Águilas. No elenco do Pandilla estão Stefan Medina e Johan Rojas, que chegaram para este torneio, enquanto os penados aparecem Cristian Bojar, jogador de futebol que reforçou a equipe de André Jardine para o Apertura 2024.

España (3)

Álvaro Fidalgo é o espanhol das equipes finalistas com mais tempo na Liga MX, depois de chegar à classificação do América em 2021. Nos últimos dois anos, o Monterrey voltou-se para o mercado europeu e contratou Sergio Canales, tal como fez recentemente com Óliver Torres.

Chile (3)*

A nacionalidade chilena está presente nas duas equipes que disputarão o campeonato Apertura América 2024, que já contava com Diego Valdés em seu elenco, acrescentou Víctor Dávila para este semestre, enquanto o Monterrey mantém Sebastián Vegas desde 2020.

Igor Lichnovsky é outro dos jogadores que representam o Chile na grande final do Apertura 2024, mas o jogador não está inscrito na Liga MX devido a uma lesão.

Paraguai (1)

Os Guaranies têm apenas um representante na final do Apertura 2024. Richard Sánchez é o único paraguaio que disputará a série do campeonato, o mesmo que atua nas fileiras do América.

Holanda e Suriname (1)

Javairo Dilrosun nasceu na Holanda, mas por descendência também tem nacionalidade surinamesa. O jogador de futebol americano representou a seleção holandesa desde o sub-15 até a seleção principal, na qual disputou apenas uma partida. Esta situação permite que ele seja convocado pelo Suriname.

Estados Unidos (3)

Nas fileiras do América e do Monterrey estão três jogadores mexicano-americanos, todos inclusive representando as seleções do México e dos Estados Unidos. Para os Águilas está Alejandro Zendejas, enquanto para os Rayados estão Brandon Vázquez e o jovem Antonio Leone.