América: Rodrigo Aguirre perde a final da primeira mão contra o Monterrey

O atacante de América, Rodrigo Aguirrerecebeu suspensão de um jogo após ser expulso no jogo contra Cruz Azul. O atacante uruguaio não poderá jogar a final de ida contra Monterreiseu ex-time.

De acordo com o relatório da Comissão Disciplinar, Rodrigo Aguirre foi suspenso por um jogo por “receber segunda advertência na mesma partida”, o que o deixa indisponível para o primeiro jogo das eliminatórias contra Listrado.

Aguirre recebeu dois cartões amarelos contra Cruz Azula primeira foi por tirar a camisa na comemoração do gol que lhe deu a vaga na final. América e a segunda por impedir o avanço do rival puxando a camisa.

O também chamado Búfalo é um jogador importante na equipa de André Jardine, já que o treinador brasileiro o alterna com Henry Martín, ambos goleadores da equipa azulcrema durante o campeonato.

Aguirre Ele tem uma vingança pessoal com ele Monterreiporque era seu time anterior e ele não passou bons momentos no clube real. Nele Américao atacante de 30 anos se tornou uma das estrelas da instituição, além de ser considerado pela primeira vez pela seleção uruguaia, com a qual marcou um gol na estreia.

Ignacio Rivero também foi suspenso por um jogo

O capitão de Cruz AzulIgnacio Rivero, também foi suspenso por um jogo, após o empate em que seu time perdeu para o América.

Rivero foi expulso por “usar linguagem e/ou gestos ofensivos, insultuosos ou humilhantes”, portanto não poderá estar na primeira partida de La Maquina Celeste do próximo torneio.

Além de Riverooutros três jogadores do Cruz Azul foram repreendidos por conduta antidesportiva e mais um por “desaprovar com palavras ou ações”.