América vs. Monterrey: Previsão, chaves e jogadores a seguir

América busca o tricampeonato, mas Monterrey tem vantagem de fechar a série final em casa

Estamos muito perto de conhecer o campeão do Torneio Abertura 2024. Enquanto Monterrei busca voltar ao destaque com um novo título, América Percorre a história de ser o primeiro time tricampeão em torneios curtos.

Sem dúvida, esta final é muito aguardada pelos seus fãs. Abaixo, apresentamos tudo o que você precisa saber sobre a grande final do Liga MX.

Monterrey vs América

Ida: Quinta-feira, 12 de dezembro, 20h. Estádio Cuauhtémoc

Volta: Domingo, 15 de dezembro, 19h. Estádio BBVA

América e Monterrey, brigando pelo título do Apertura 2024. ESPN

Listrado Ele chega com um poder individual significativo. Não é segredo que La Pandilla investiu muito dinheiro nos últimos anos na esperança de se aproximar cada vez mais dos títulos e isso tem permitido contratar jogadores internacionais.

Neste torneio, Monterrei passou por momentos não tão bons, principalmente no início, já que com Fernando Ortiz no comando não se via como poderia chegar a esse ponto, mas foi Martin Demichelissubstituto de ‘Tano’ a partir da quinta rodada, que mudou a cara dos monterreynos.

Embora os números de Demichelis Não foram extraordinários, foram suficientes para colocar a realeza entre os seis melhores da campanha. Além disso, conquistou a confiança do grupo, que imediatamente se adaptou à ideia do estrategista argentino.

No campeonato eles não tiveram bons momentos em alguns momentos, mas foi o suficiente para superarem o Pumas nas quartas de final com uma vitória por 3-6. Nas semifinais eles enfrentaram Atlético de São Luís. A primeira mão foi complexa e eles perderam por 2-1, mas marcaram 5-1 na segunda mão, deixando o placar geral de 6-3 a favor.

Monterrei tem figuras em cada linha e a única área do time que parecia fraca era o gol, já que Luís ‘Mochis’ Cárdenas Ele assumiu a responsabilidade de substituir Esteban Andrada, mas o goleiro mexicano não decepcionou e fez defesas importantes que ajudaram seu time a chegar à fase final.

Enquanto isso, jogadores da estatura de Sérgio Canales, Lucas Ocampos sim Oliver Torres Eles apoiaram a equipe para levá-la adiante. No caso de Canalesfinalmente está fazendo a diferença para sua equipe e revelando o pôster com que chegou da Europa.

Além do mais, Berterame alemão Marcou em todas as partidas do campeonato e chega bem oleado no gol, enquanto jogadores como Jorge Rodríguez ou Johan Rojas são muito desequilibrados. Como se não bastasse, a retaguarda está bem coberta por Héctor Moreno e Víctor ‘Toro’ Guzmán.

Enquanto isso, América Ele tem um encontro com a história, diante da possibilidade de se tornar o primeiro tricampeão de torneios curtos. A equipe liderada por André Jardine Ele não teve seu melhor torneio na fase regular e chegou à liga através do Play In, mas aí está o valor de que a forma como você fecha importa mais do que como você inicia uma competição.

A constante actividade dos Águilas e a boa forma de alguns dos seus jogadores levaram os da capital a chegar à final. Nas quartas de final eles deixaram de fora um Toluca que não tinha permissão para colocar as mãos. Ambos os jogos foram para o azulcrema, que venceu por 0-4 no total.

Enquanto isso, a semifinal estava mais do que apertada. Eles viram os rostos um do outro Cruz Azul e a primeira mão terminou com 0-0; Porém, o jogo de volta proporcionou grandes momentos e teve de tudo.

América Venceu o La Maquina por 3 a 4, num jogo de cambalhotas e muita intensidade. A equipe de Jardim Aguentou o sofrimento e aproveitou os erros de cimento, já que a sorte do campeão parece estar do seu lado, embora ainda lhe faltem 180 minutos ou mais para saber o resultado.

Da mesma forma, jogadores como Luis Angel Malagón ó Rodrigo Aguirre Eles estão se divertindo mais do que bem. No caso do goleiro mexicano, ele não decepcionou e foi fundamental para América estar neste caso. Por sua vez, o ‘Búfalo’ goza de grande confiança, mas a má notícia é que não jogará a primeira mão devido a uma expulsão que sofreu na chave frente ao Cruz Azul.

jogar 2:44 André Jardine: ‘Estou preocupado com a forma como o tema da arbitragem é abordado na imprensa’ Jardine garantiu que a noção de que a América se beneficia com os assobiadores é falsa.

Fator X: Luis Ángel Malagón

O goleiro de América É aquele que dá títulos. O mexicano foi fundamental nos dois títulos anteriores (Apertura 2023 e Clausura 2024) e o azulcrema deve muito a ele por já fazer parte da história como bicampeão.

Sem dúvida, faça o que fizer Malagão bAlho os três postes terá um grande impacto no ânimo do resto da equipe, já que em mais de uma ocasião ele levantou seus companheiros quando eles não estavam se divertindo em campo e lhes deu impulso suficiente para que eles podem ir em uma maneira melhor de atacar.

Previsão

A previsão para saber qual time vai ganhar o campeonato está muito próxima, mas América Ele tem uma pequena vantagem para manter o título e ser tricampeão. Os Eagles de Andre Jardine têm 57,2 por cento de chance de serem coroados neste Abertura 2024enquanto Monterrei acumula 48,7 chances de ganhar o troféu.

Fundo

Esta será a segunda vez que estas duas equipas se enfrentam numa final. A anterior foi no Apertura 2019, em que Listrado conquistou o título nos pênaltis. Na ocasião, Antonio Mohamed dirigiu La Pandilla.

Além disso, será a décima primeira vez que se enfrentam no campeonato. Cada equipe eliminou a outra em 5 ocasiões (o Monterrey tem uma vantagem de 4-2 em séries em torneios curtos). Da mesma forma, América lidera a história em torneios curtos com 30 vitórias, em 21 Listrado e 18 empates.

Confronto principal: Sergio Canales vs. Henrique Martins

Não é segredo a magia que isso traz Canales. Depois de alguns torneios sem maior brilho, o espanhol já mostrou o que pode fazer. Totalmente adaptado ao futebol mexicano, é o criador do meio-campo do Monterrey. Todos os ataques começam nos pés e ele tem uma clareza importante na distribuição de bolas. Além disso, este torneio tem incentivado rebatidas de média distância e pode ser um recurso importante em um jogo disputado.

Por sua vez, Henrique Martins Ele sabe como é jogar nessas instâncias. Embora ele ‘Búfalo’ Aguirre Ele parecia em melhor estado, a suspensão do uruguaio dá ao ‘Bomba’ a chance de assumir a liderança. A qualidade do Yucatecan é comprovada e ele tem um grande entendimento com os companheiros, além de proporcionar muita mobilidade na área.