América x Cruz Azul: escalações confirmadas para o jogo de ida da semifinal

O Cruz Azul busca uma nova final da Liga MX contra um time do América que não consegue vencer há 25 anos em Liguillas.

América sim Cruz Azul definirá um dos dois ingressos para a Grande Final do Abertura 2024 e o empate entre Águilas e Cementeros deverá ser uma das melhores séries dos últimos anos devido à rivalidade histórica entre as duas equipes e ao momento que vivem no Liga MX.

América se classificou para as semifinais após vencer por um placar agregado de 4 a 0 o Toluca. Os Azulcremas dominaram completamente sua chave contra os Red Devils e seus torcedores sonham em ver o time se tornar o primeiro tricampeão em torneios curtos. O timoneiro das Águias, André Jardinegarantiu, após vencer a eliminatória das quartas de final, que seu time está preparado para brigar pelo campeonato.

O América segue rumo ao tricampeonato ao enfrentar o Cruz Azul nas semifinais. Imago7/ Arturo Hernández

“Surpreende-me que se esqueçam do que este grupo é capaz de fazer. Mostrámos isso em Liguillas, com as taças conquistadas, demos muitas demonstrações do que somos feitos, o compromisso está aí. Talvez devessem pensar, uma nova oportunidade, lembrar o que somos capazes de fazer, foi um passe importante, as equipes mostram nível, daqui até o fim, são eliminatórias equilibradas e difíceis, vamos ver se estamos à altura a tarefa”, disse Jardine em entrevista coletiva.

Por sua vez, Cruz Azul conseguiu superar o empate contra Tijuana depois de perder a primeira mão por 3-0. No jogo de volta, os Cementeros derrotaram o Xolos por 3 a 0 e se classificaram para as semifinais graças à posição na tabela. Martin Anselmitécnico da Máquina, destacou que para conquistar o título é preciso ter capacidade de vencer qualquer adversário.

“Para chegar ao último dia é preciso vencer todos, você está enfrentando os melhores do torneio. Num jogo de futebol as coisas acontecem, é incontrolável, o que podemos controlar é a nossa identidade, sermos nós”, disse Anselmi.

Escalações confirmadas para América x Cruz Azul

América: Luis Malagón; Kevin Álvarez, Israel Reyes, Ramón Juárez, Miguel Vázquez, Cristian Calderón, Alejandro Zendejas, Alan Cervantes, Álvaro Fidalgo, Brian Rodríguez e Rodrigo Aguirre.

Cruz Azul: Kevin Mier; Ignacio Rivero, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Erik Lira, Rodolfo Rotondi, Lorenzo Faravelli, Charly Rodríguez, Luis Romo, Alexis Gutiérrez e Ángel Sepúlveda.