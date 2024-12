América x Rayados: lesão de Ocampos e histórias da final

A derrota de Ocampos reduziu o poder ofensivo do Monterrey, no primeiro jogo da final contra os Águilas

América deu um grande passo na busca pelo tricampeonato ao derrotar por 2 a 1 Monterreirival que se salvou da derrota por uma margem maior após as claras chances perdidas do rival e as defesas do seu goleiro.

Lesão de Lucas

O relógio nem marcava três minutos de jogo quando Lucas Ocampos Ele colocou a mão na coxa direita traseira. O argentino colocou as mãos na cabeça e se deixou cair. Os alarmes dispararam no banco visitante, pois os médicos especialistas da equipe não demoraram a solicitar a mudança, que se deveu a Roberto da Rosa.

Listrado Perdeu muito o controle de bola sem a sua presença, já que De la Rosa não conseguiu gerar o mesmo perigo que o sul-americano costuma proporcionar.

Lucas Ocampos deixou a final da primeira mão antes dos primeiros cinco minutos. Imago7

Kevin, de vilão a herói

O lado azul-creme Kevin Alvarez Ele se tornou uma das figuras do América durante a final da primeira mão. O jogador de futebol mexicano fez uma jogada de luxo contra Gerardo Arteaga e ele estava corpo a corpo contra Luis Cárdenas. No entanto, seu chute foi bem acima do gol real.

Felizmente para o jogador, minutos depois teve a oportunidade de marcar ao aproveitar uma bola cortada de Alejandro Zendejas.

Polêmica no primeiro gol

No primeiro gol de América teve um jogador do azulcrema que atrapalhou a visibilidade do goleiro do MonterreiLuís Cárdenas. Apesar disso, o árbitro Víctor Alfonso Cáceres aprovou o gol Kevin Alvarez.

O placar de Kevin significou um empate momentâneo de 1 a 1 entre América sim Monterreidepois Sérgio Canales fez o 1 a 0, com chute de fora da área.

Retorno de Diego Valdés

O chileno se machucou na última data FIFA com a seleção de seu país e isso acendeu o sinal vermelho para a seleção da capital, perdendo o jogador para quase toda a Liguilla.

Diego entrou como reserva no segundo tempo e a torcida entoou o nome do jogador que vive seus primeiros minutos no Fiesta Grande del Abertura 2024.