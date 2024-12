Amigo de Liam Payne diz que ele era ‘brincalhão e feliz’ antes de morrer

Liam Payne amigo próximo, agora na mira das autoridades argentinas – insiste quando deixou o cantor no Hotel CasaSur Palermo uma hora antes de sua morte, ele semeou bem… Mas as autoridades e testemunhas oculares dizem que isso é tudo menos verdade.

Roger Nores aparece em nosso novo documentário, “TMZ Investigates: Liam Payne: Who’s to Blame?” – que vai ao ar na noite de segunda-feira às 20h horário do leste dos EUA está na FOX – diz que estava com Liam intermitentemente no dia em que ele caiu da varanda do hotel até sua morte.