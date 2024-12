Andy Reid lança o kicker que garantiu a vitória mais recente do Chiefs e foi eleito o Jogador da Semana das Equipes Especiais, deixando os fãs chocados

TOs Kansas City Chiefs continuam sua temporada impressionante, atualmente mantendo um recorde de 12-1 e de olho na cabeça-de-chave da AFC. Sob a liderança do técnico Andy Reid, a equipe conseguiu garantir vitórias através de atuações dominantes e finalizações de roer as unhas.

Um contribuidor fundamental para seu sucesso foi o chutador Harrison Butker, celebrado por seus gols decisivos na vitória. No entanto, o recente ausência devido a uma lesão no menisco deixou os Chiefs em uma situação desafiadora, embora seu retorno à ação esteja agora no horizonte.

Apesar da situação incerta de Butker nas últimas semanas, Mateus Wright interveio e teve um desempenho admirável como chutador temporário do time. Os esforços de Wright rendeu-lhe o reconhecimento como o Jogador da Semana das Equipes Especiais da NFL após seu field goal da vitória contra o Los Angeles Chargers.

Relacionado:

No entanto, numa surpreendente reviravolta nos acontecimentos, Wright foi libertado pelos Chiefs poucos dias depois de receber o prêmio. O membro da NFL, Adam Schultz, relatou: “Os Chiefs estão lançando o kicker Matthew Wright hoje, por fonte. Harrison Butker agora deve chutar no domingo contra os Browns.”

Reid confiante no retorno de Harrison Butker

Esta decisão abre caminho para Butker recuperar sua posição antes do confronto de alto risco do Chiefs contra o Cleveland Browns. Embora esta mudança sinalize confiança na recuperação de Butker, também levanta questões sobre a sua preparação depois de perder quatro jogos. O técnico Andy Reid comentou sobre o status de Butker, afirmando: “Vamos ver como ele se sai aqui. Ele vai tirar algumas fotos [in practice].“Reid ainda não confirmou se Butker estará totalmente preparado para o jogo de domingo, deixando espaço para especulações.

O lançamento de Wright destaca a natureza muitas vezes implacável dos esportes profissionais. Apesar de ter atuado em um momento crítico para os Chiefs, sua saída serve como um um lembrete gritante do ambiente cruel da NFL. Enquanto Reid avalia suas opções antes do dia do jogo, o futuro de Wright permanece incerto. Por enquanto, seu desempenho como “recrutador de aluguel” manteve os Chiefs à tona durante a ausência de Butkermas sua próxima oportunidade na liga ainda não foi determinada.

A decisão dos Chiefs ressalta a realidade de que na NFL, os jogadores são frequentemente julgados pelo seu desempenho mais recente. À medida que Wright avança, sua breve mas impactante passagem por Kansas City permanecerá, sem dúvida, um testemunho da sua resiliência e habilidade sob pressão.