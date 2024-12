Anthem Blue Cross Blue Shield reverte decisão política após assassinato de Brian Thompson

Anthem Blue Cross Blue Shield está recuando em uma decisão política controversa em relação à cobertura para anestesia na esteira do CEO da UnitedHealthcare Brian Thompson dialeto.

A ABCBS compartilhou que a agora controversa política nunca teve como objetivo “não pagar por serviços de anestesia clinicamente necessários”… em vez disso, a “atualização proposta para a política foi projetada apenas para esclarecer a adequação da anestesia consistente com diretrizes clínicas bem estabelecidas”.

A seguradora gerou polêmica pela primeira vez no mês passado, quando anunciou um plano para limitar a cobertura em certos estados sobre os valores da anestesia – com muitos interpretando a atualização da apólice como a empresa dizendo que não pagaria por partes do procedimento se este demorasse.