Ao contrário, o principal painel da Câmara vota para divulgar o relatório de ética de Matt Gaetz

O Comitê de Ética da Câmara votou secretamente no início deste mês para divulgar seu relatório sobre a conduta do ex-deputado Matt Gaetz antes do final deste Congresso, de acordo com múltiplas fontes com conhecimento do assunto.

Espera-se agora que o relatório seja tornado público após o último dia de votações na Câmara este ano, quando os legisladores deixarem Washington para as férias, disseram essas fontes.

A votação, que não foi divulgada anteriormente, representa uma reviravolta radical para o painel, depois de ter votado segundo as linhas partidárias no final de Novembro para não divulgar os resultados da investigação. A decisão de divulgar o relatório sugere que alguns republicanos decidiram finalmente ficar do lado dos democratas nesta questão, e não está claro se a comissão irá mais uma vez mudar de rumo agora que votou.

Quando o comitê votou no mês passado para arquivar o relatório, Gaetz foi a escolha do presidente eleito Donald Trump para ser procurador-geral. Desde então, Gaetz retirou-se da consideração para o cargo confirmado pelo Senado, embora mantenha relações frias com muitos em seu partido e ainda seja ativo na política republicana.

É extremamente raro que um relatório de ética seja divulgado depois de um membro ter deixado o Congresso, embora isso tenha acontecido algumas vezes no passado. O comitê revisou a questão a portas fechadas no início deste mês, depois que uma disputa sobre o relatório se tornou pública antes do Dia de Ação de Graças.

O relatório do Comitê de Ética conclui uma investigação de anos sobre inúmeras alegações contra Gaetz, incluindo se ele se envolveu em má conduta sexual, usou drogas ilícitas, “compartilhou imagens ou vídeos inapropriados no plenário da Câmara, usou indevidamente registros de identificação do estado, converteu fundos de campanha para uso pessoal e/ou aceitou suborno, gratificação imprópria ou presentes inadmissíveis”, de acordo com um anúncio do painel no verão passado.

Gaetz não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre esta história.

Gaetz negou veementemente todas as acusações e caracterizou a investigação como uma caça às bruxas.

O presidente da Câmara, Mike Johnson, disse que não acredita que o relatório deva ser divulgado, uma vez que Gaetz não é mais membro do Congresso depois de renunciar abruptamente quando Trump o anunciou como sua escolha inicial para procurador-geral. Johnson reconheceu que não tem qualquer papel nas operações do painel, que tradicionalmente funciona separadamente da liderança. Muitos legisladores acreditaram que Gaetz renunciou para tentar enterrar a investigação.

Gaetz, que foi reeleito para o cargo no mês passado antes de sua renúncia, disse que não tem planos de retornar ao Congresso no próximo ano.

“Ainda vou estar na luta, mas será de um novo poleiro. Não pretendo ingressar no 119º Congresso”, disse ele a Charlie Kirk em entrevista no mês passado.

“Vou lutar pelo presidente Trump. Farei tudo o que ele me pedir, como sempre fiz. Mas acho que oito anos provavelmente é tempo suficiente no Congresso dos Estados Unidos”, disse ele.

Ele também anunciou recentemente que ingressará na One America News Network em janeiro.

Um porta-voz do comitê não respondeu ao pedido de comentários da CNN.