As impressões digitais de Luigi Mangione correspondem às impressões encontradas na cena do crime, diz a polícia

A polícia diz Luigi MangioneAs impressões digitais correspondem às impressões encontradas no local do Brian Thompsondo assassinato na semana passada na cidade de Nova York.

Relatórios da CNN dois policiais confirmaram essa informação na manhã de quarta-feira.



Foi relatado anteriormente que uma impressão digital parcial foi retirada de uma garrafa de água, possivelmente comprada em um Starbucks na mesma rua do local do tiroteio, momentos antes do crime. Não está claro se essa é a impressão a que a polícia está se referindo.

Mangione foi preso na segunda-feira em um McDonald’s de Altoona, PA, após uma caçada humana de 5 dias. Ele está lutando contra a extradição para Nova York, onde as autoridades acusou-o de assassinato. A polícia diz que ele tinha um manifesto manuscrito em sua posse.

CEO da United Healthcare Brian Thompson o que tiro fatal fora do hotel New York Hilton Midtown na semana passada. Um homem armado mascarado se aproximou dele por trás e atirou nele várias vezes antes de escapar em uma bicicleta elétrica.



Mangione foi visto brevemente fora do tribunal da Pensilvânia antes de sua audiência de extradição na terça-feira, onde gritou com repórteres … e foi levado às pressas para dentro do prédio pelos delegados do xerife. Seu advogado Tom Dickey recebeu ontem ele é não há nenhuma evidência conectando seu cliente ao crime.