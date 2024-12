As melhores compras para amantes de livros é Amazon

A TMZ pode cobrar uma parcela das vendas ou outra compensação dos links desta página.

Você prefere se aconchegar lendo um bom livro do que ter que lidar com outras pessoas? Mais investido no que está acontecendo na vida do personagem em sua série de livros favorita do que em algumas das pessoas que você conhece na vida real? Temos os produtos para você.

Se por acaso você adquiriu algum novo material de leitura ou um Kindle durante as férias (ou ambos!) … reunimos alguns dos melhores acessórios para fazer o recanto do seu livro realmente brilhar.

Seja a inveja de todos os leitores ávidos da sua vida com as ofertas abaixo!

Vela para amante de livros GSPY

Quer criar o clima certo para o seu próximo mergulho romântico e, ao mesmo tempo, enviar a mensagem perfeita a todos ao seu redor de que você está extremamente ocupado no momento? Parece você no GSPY Vela para amantes de livros com óleo de fragrância de lavanda infundido diretamente.

O perfume de aromaterapia irá mantê-lo calmo e relaxado até mesmo durante os clímax literários mais intensos, enquanto sua mensagem clara evitará que incômodos intrometidos incomodem seu tempo livre: “Cheira a hora da leitura”, diz o rótulo da vela, “infundido com o aroma fresco de calar a boca e me deixar ler.”

A cera natural 9 onças. a vela também tem uma queima mais longa e limpa, proporcionando aos leitores verdadeiramente dedicados 50 horas completas de fragrância e ambiente!

Gravador de livro personalizado

Se você é um daqueles bibliófilos que adora compartilhar suas leituras favoritas, mas às vezes tem dificuldade para saber quais livros emprestou, este Gravador de livro personalizado garantirá que seus livros sejam carimbados como parte de sua coleção. Embora não seja capaz de identificar qual amigo tem o seu livro, ele identificará claramente esse livro como seu com um monograma personalizado com bom gosto.

Fabricadas nos EUA, essas impressoras personalizadas têm até 2 “de diâmetro e oferecem dezenas de designs que se adequam à sua personalidade, ao mesmo tempo que indicam claramente a quem esses livros pertencem. Eles são presentes perfeitos para seus generosos amigos estudiosos ou para o seu próprio bibliotecário doméstico.

“Amei, adorei esta ótima gravadora de livrinhos”, escreveu um cliente satisfeito. “Tive que dar dois amores, porque comprei um para mim e outro para minha filha. Cada desenho diferente. Ela gostou muito e foi um presente perfeito.”

Suporte de livro triangular de madeira 3HQ

Se você tenta procurar um marcador e tem medo de deixar seu livro aberto e virado para baixo ou – o horror! – dobrado completamente sobre si mesmo, agora você pode proteger sua coluna e seu lugar com o inteligente 3HQ Suporte para livros triangular de madeira feito de 100% bambu.

O design exclusivo segura suavemente sua página sem amassar o livro, enquanto o descanso de leitura que o acompanha oferece um local estável para colocar sua xícara, óculos e até mesmo uma caneta ou marcador. Pare de se atrapalhar para encontrar todas as coisas que você perdeu enquanto estava absorto em um livro, porque elas estão todas aqui!

Kit de recanto de livro LED Rolife

Uma das coisas mais encantadoras que você pode fazer para adicionar um pouco de criatividade e magia às suas estantes pode ser encontrada com Rolife’s Kit de recanto de livro LED.

Você vai se sentir como se estivesse olhando para um pequeno mundo mágico dentro deste quebra-cabeça de madeira 3D de Sunshine Town, dimensionado perfeitamente para caber na sua estante entre seus livros favoritos. Adicione duas pilhas AAA para iluminação e veja-o realmente ganhar vida.

“Isso é absolutamente lindo! Nunca fiz nada assim antes, então fiquei um pouco intimidado no início”, admitiu um cliente, “mas assim que comecei, fiquei agradavelmente surpreso com o quão detalhadas as instruções eram e quão precisas eram todas as cortes e marcações foram. Este conjunto é maravilhosamente projetado. [and] é apenas uma alegria montar.”

Suporte de almofada para tablet AboveTEK Kindle

Agora que você fez sua próxima grande leitura e está pronto para mergulhar, certifique-se de ficar confortável o tempo todo com o viva-voz incrivelmente versátil do AboveTek Suporte de almofada para tablet Kindle. Seu design ergonômico patenteado apresenta rotação giratória de 360°, suporte giratório de 360° e braço dobrável de 180° para posicionamento infinito, enquanto é ajustável para caber em qualquer tablet, smartphone ou ereader de 4,7″ a 12,9″.

“O pufe macio é feito de tecido de alta qualidade e resistente a rugas. Seu design proporciona um conforto excepcional, seja descansando no sofá, deitado na cama ou sentado no chão”, escreve um cliente satisfeito. “Os múltiplos ajustes de ângulo são úteis para encontrar a posição de visualização ideal, reduzindo a tensão no pescoço e nos pulsos.”

Luz de leitura dobrável Glocusen

Precisa ler mais alguns capítulos, mas seu parceiro está tentando dormir? Glocuscente Luz de leitura dobrável ajusta-se suavemente ao pescoço para que a única luz que você vê atinja exatamente onde você precisa.

Disponível em várias cores na parte externa, com 3 cores e 6 configurações de brilho para as próprias luzes, este item leve e conveniente é recarregável por USB-C e oferece 80 horas de brilho constante.

“Meu Deus! Esta luz de livro é genial! Ela envolve suavemente seu pescoço e se ajusta a qualquer posição”, escreve um cliente satisfeito, enquanto outro a chama de “a luz perfeita para ler na cama à noite”.

Cobertor para amantes de livros CUJUYO

Não há nada mais aconchegante do que aconchegar-se com um bom livro sob um cobertor macio, de preferência com uma xícara de chá ou café quente por perto, para sermos totalmente honestos. Mas às vezes, nem qualquer um serve, e é por isso que recomendamos o CUJOYO’s Cobertor para amantes de livros.

Não se contente apenas com o livro em suas mãos quando você pode estar completamente coberto com eles, junto com a orgulhosa mensagem, “Ler é meu lugar feliz”, impressa neste adorável cobertor de flanela de 60″ x 50″ de espessura com livros, prateleiras e outros itens divertidos. Você nunca vai querer sair disso.

Copo de café para amantes de livros NewEleven

Uma olhada nisso Copo de café para amantes de livros da NewEleven e você vai pensar… isso realmente me impressiona. Perfeito para qualquer bebida, fria ou quente, o 16 onças. vidro com tampa à prova de vazamentos e canudo de vidro apresenta um adorável design de livro aberto com a mensagem “Just One More Chapter”.

Opções adicionais de design incluem gatos adoráveis ​​​​em estantes de livros, uma mensagem simples de “Café” ou o mantra “Está muito gente lá fora”. Mas sejam quais forem suas palavras, você concordará com um cliente satisfeito que fez uma avaliação cinco estrelas, escrevendo: “Este produto é tão fofo!”

Vaso decorativo em formato de livro Steel Mill & Co

Dê um pouco de vida ao seu recanto de livro favorito com este Vaso Decorativo em Formato de Livro da Steel Mill & Co. Este grande vaso vem em dois designs clássicos: uma cópia elegante com decoração floral do vaso de Jane Austen Orgulho e Preconceito ou uma versão elegante em preto e dourado do livro de F. Scott Fitzgerald O Grande Gatsby.

Medindo 3,5″ x 7,75″ e pesando quase 2 libras, este vaso é resistente o suficiente para apoiar seus esforços de jardinagem, enquanto anima qualquer espaço de leitura.

“Tão fofo e bem feito! É lindo e pode ser usado como vaso ou para guardar marcadores ou o que quer que seja”, escreve um cliente sobre sua versatilidade. “Não é muito grande, então caberá perfeitamente na minha estante.”

Bolsa de lona Kate Space New York

Bolsa de lona Kate Space New York https://amzn.to/4gj9ili

Às vezes, apesar dos nossos melhores esforços, nós, amantes de livros, descobrimos que temos de deixar os nossos acolhedores refúgios de leitura e partir para o mundo. Agora, podemos trazer com segurança alguns de nossos livros favoritos com este Bolsa de lona Kate Spade New York.

Marca em que você confia para bolsas de qualidade, esse design robusto possui bolso interno para acesso rápido e vem em dois designs diferentes, dependendo do quanto você deseja que todos saibam o quanto você está pensando no próximo capítulo. A bolsa, claro, é adequada para todos e quaisquer itens pessoais, mas vamos lá! Sabemos que a maioria deles são livros, certo?

“Eu daria 10 estrelas se pudesse”, escreveu um cliente, enquanto outro disse que é uma “ótima sacola para livros da biblioteca”. Esse! Vemos vocês, amantes de livros… e pegamos vocês!