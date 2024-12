As primeiras fotos da atiradora da escola de Wisconsin, Natalie Rupnow, surgem on-line

Natalie Rupnow a policial de 15 anos identificada como a atiradora da escola de Wisconsin que matou um aluno e uma professora em um ataque mortal, parece que sabia manejar uma arma de fogo… pelo menos de acordo com as primeiras fotos dela que surgiram. on-line.

Em uma foto, compartilhada na página de seu pai no Facebook, você vê Natalie ao alcance de uma arma… e ela está mirando em um pombo de barro com uma espingarda.

Harris, que disparou contra a Columbine High School em 1999, foi fotografado com camisetas do KMFDM antes do tiroteio na escola … e postou letras das músicas do KMFDM “Son of a Gun” e “Stray Bullet” em seu site.