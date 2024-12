Assista Chael Sonnen fazer promoção para Colby Covington no confronto final do UFC Tampa

Colby Covington convocou grandes nomes para ajudá-lo a promover sua luta neste fim de semana.

No sábado, o UFC Tampa sai da Amalie Arena, encabeçado por Covington enfrentando Joaquin Buckley no top 10 dos meio-médios. Na manhã de sexta-feira, os dois lutadores da luta principal venceram o peso com sucesso, mas para a pesagem cerimonial à tarde, Covington tinha algo especial planejado, convocando o Hall da Fama do UFC Chael Sonnen para falar por ele.

Depois de enfrentar Buckley pela última vez, o comentarista do UFC Brendan Fitzgerald tentou obter uma última citação do ex-campeão interino, mas Covington cedeu para Sonnen, que fez uma promoção vintage.

“Vim dizer que, se você é o maior lutador do mundo hoje, eles têm um nome para você”, disse Sonnen. “Eles não te chamam de grande lutador, eles te chamam de ‘Chaos’ Covington, apenas no octógono, 10 ET, 7 PT, e apenas na ESPN.”

Sonnen é um dos maiores trash talkers da história do UFC, confundindo os limites entre o MMA e o wrestling profissional com suas promos pós-luta e trabalho no microfone. Ele foi incluído no Hall da Fama do UFC no início deste ano por sua lendária luta com Anderson Silva no UFC 117.

Por sua vez, Buckley também fez o possível para animar a luta, prometendo encerrar a carreira de Covington no sábado.

“No final das contas, esse cara está quieto”, disse Buckley. “Ele interpreta um personagem e agora quer ser gentil com isso. Então, no final do dia, vamos sair naquela jaula e aposentar esse homem e mandá-lo para o Twitch.”

