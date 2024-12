‘Assustadoramente rápido e cruel’: profissionais reagem à vitória por nocaute de Manel Kape no UFC Tampa

Manel Kape deixou claro onde ele pertence na disputa pelo título dos pesos mosca e muita gente está ouvindo.

Com uma vitória desigual sobre Bruno Silva no UFC Tampa no sábado, Kape lembrou a todos porque ele já foi uma das adições mais badaladas ao elenco dos 125 libras. Kape derrotou Silva na maior parte da luta antes de derrubar seu companheiro de finalização com uma enxurrada de golpes no terceiro round. Foi a primeira vitória de Kape por nocaute desde dezembro de 2021 e pôs fim à impressionante seqüência de quatro vitórias consecutivas de Silva.

Depois, Kape atropelou o restante do peso mosca e voltou a atenção para o campeão Alexandre Pantoja. Caso ele marque a próxima luta, parece que haverá poucas reclamações, já que seus colegas lutadores foram efusivos nos elogios ao seu desempenho.

O campeão meio-médio do UFC, Belal Muhammad, disse simplesmente: “Essa foi uma performance digna de disputa pelo título”.

Veja mais reações nas redes sociais à vitória de Kape abaixo.

Essa foi uma performance digna de disputa de título – Belal Muhammad (@ bullyb170) 15 de dezembro de 2024

Manel Kape levou um chute no saco e depois se levantou e atuou como Ali na matriz. Ele é diferente de verdade #ufctampa -Terrance McKinney (@twrecks155) 15 de dezembro de 2024