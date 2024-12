Atlético de Madrid volta ao Sevilla graças a Griezmann

O francês Antoine Griezmann marcou dois gols na vitória do Atlético de Madrid, o que amplia a boa sequência de vitórias.

Madrid.- Atingido pela eficácia do Sevilha, autor dos três remates à baliza no Metropolitano, ao perder por 1-3 aos 57 minutos, o Atlético Madrid recuperou, empatou e foi ainda mais longe em 94, com O 4-3 de Antoine Griezmann que culminou a recuperação e desencadeou a apoteose dos seus adeptos.

Uma vitória de caráter, prestes a cair, para o time rubro-negro, que ampliou sua impressionante seqüência para nove vitórias consecutivas. Ele não conseguia isso há 477 jogos. Desde 2015. E, sobretudo, consolidou ainda mais a sua aparição como candidato a tudo na LaLiga EA Sports, ainda na terceira posição, mas cabeça a cabeça com Barcelona e Real Madrid.

O francês Antoine Griezmann marcou dois gols na vitória do Atlético de Madrid, o que amplia a boa sequência de vitórias. Diego Souto/Getty Images

Antes do 4 a 3, o Atlético estava à frente no placar por apenas dois minutos e 40 segundos. Depois de duas chances de Griezmann, uma na trave e outra com uma defesa fenomenal de Ferllo, defendida por García Pimienta apesar da recuperação de Nyland, ele abriu o placar com uma direita de Rodrigo de Paul. Um grande gol. Somar três nos últimos três duelos.

Justamente quando o cronômetro marcava os 9 minutos, o argentino colocou seu chute fora do alcance do goleiro. A ação foi provocada por um rebote no calcanhar de Isaac Romero quando Lukebakio liderava o contra-ataque, que depois se vingou para agitar a partida no Metropolitano, com um soco tremendo.

O Sevilla voltou com dois chutes no primeiro tempo. Aos 11 minutos e 40 segundos, quase depois do 1-0, um canto reativou a equipa andaluza. O saque curto, tão mal monitorado, destaca a concessão do Atlético, ainda mais visível porque Lukebakio recebeu, desviou Julián Álvarez com uma bicicleta e desferiu uma direita poderosa e fácil demais. O 1-1.

O Sevilla não foi superior. O Atlético também não, demasiado expectante com o fracasso do rival. Ele não saiu sob pressão, exceto por sua própria derrota. O bloco andaluz esperava-o na entrada do meio-campo, a equipa visitante respondeu com coragem, com uma sequência indescritível de passes e sem qualquer risco. O jogo de xadrez, então, era inofensivo. Apenas estratégia.

O contra-ataque era o objetivo. O Atlético não encontrou. O Sevilha fez isso, aproveitando um passe falhado de De Paul para correr em direção à baliza adversária, no máximo espaço que pôde ver desde o momento em que Kike Salas interceptou a bola. Primeiro acertou na parede com Peque, depois entregou a bola longa, rasteira, para a velocidade de Isaac Romero na frente de Giménez, lento e ultrapassado. Isaac venceu Oblak.

Depois de meia hora, contra todas as probabilidades, o Sevilla derrotou o Atlético com as mesmas armas que a equipe rubro-negra construiu em toda essa reação atual: as paradas do seu goleiro no início e a contundência ofensiva depois. Houve nuances na vitória no intervalo, como um pênalti reivindicado por Gallagher e um gol anulado por impedimento inicial de Giuliano Simeone, que Julián Alvarez completou posteriormente.

Em meio ao frio intenso, todos e cada um dos torcedores locais do Metropolitano já haviam comemorado, todos e cada um dos jogadores em campo e no banco e com uma expressão exultante Diego Simeone, consciente do significado que isso representaria. fizemos 2-2 ao intervalo, o que no final não foi o caso. Um revés. Novamente, contra a corrente.

Giuliano Simeone ainda teve uma chance, negada por Ferllo, no segundo tempo, quando o Sevilla marcou um golaço. Uma sequência de movimentos de passe, da defesa ao ataque, com precisão, com transbordamento, da direita para a esquerda e da direita para a esquerda para a finalização de Juanlu. Três chutes, três gols. Incontestável.

Ainda eram 58 minutos. Um mundo no futebol. Ainda mais no Metropolitano. Isto foi rapidamente notado pelo 2-3 de Griezmann, finalização perfeita de um passe fantástico de Barrios. Ele tinha ido embora. Bastante. O gol revitalizou o Atlético. Isso o energizou. Alexander Sorloth desperdiçou três cabeceamentos certeiros, todos pelo meio, para o guarda-redes brilhar, quando Samuel Lino bastou controlar a bola e desferir um chicote de longe para fazer o 3-3. Minuto 79.

E aos 94 minutos, entre as constantes perdas de tempo do Sevilla muito antes, do 1 a 1, Griezmann controlou dentro da área, virou e conectou com a alma e com o pé esquerdo o gol da vitória épica do Atlético. O retorno e a euforia do Metropolitano. A desolação do rival, sem consolo diante de uma derrota cruel.

