Barça contrata goleiro americano Diego Kochen até 2028

Kochen, jogador da seleção dos Estados Unidos, ainda não se estreou em competições oficiais pelo Barça, mas é presença constante nos treinos da seleção titular.

BARCELONA – O goleiro internacional americano Diego Kochen assinou novo contrato com o Barcelona isso o manterá no clube até 2028, conforme confirmaram fontes à ESPN.

ESPN+ em espanhol

O acordo foi fechado no início deste ano, mas nunca foi assinado e agora as duas partes encontraram um espaço em suas agendas para oficializá-lo hoje.

Kochen ainda não se estreou nas competições oficiais pela equipa profissional do Barça, mas é presença constante nos treinos da equipa titular. Além disso, ele jogou 29 minutos em amistoso contra a Liga MX Club América, em Dallas, no ano passado.

Diego Kochen, em aquecimento com o Barcelona. Imagens Getty

Atualmente joga no Barça Atlètic e foi convocado por Mauricio Pochettino nas duas últimas convocações para a seleção dos Estados Unidos. Nascido em Miami, filho de pais venezuelanos e peruanos, ingressou no Barça em 2019, depois de se mudar para a Espanha com a família em 2018.

O diretor da seleção juvenil espanhola, Francis Hernández, revelou anteriormente que tentou convencer Kochen a representar La Roja, mas o goleiro deixou claro que seu desejo é jogar pelos Estados Unidos.

Fontes da comissão técnica do Barcelona veem Kochen como uma das opções da equipe juvenil para substituir Marc André ter Stegen (32) no futuro, que ainda se recupera de uma grave lesão no joelho. Além de Kochen, há outros dois jogadores de futebol americano que jogam atualmente na academia do Barcelona.

O meio-campista Pedro Soma, internacional pela seleção sub-20 dos Estados Unidos, chegou no verão vindo do Cornellà e também faz parte do elenco do Barça Atlètic.

O terceiro é Adrian Simon Gill, que acaba de retornar de uma lesão de longa duração que o manteve fora de campo por mais de um ano e joga regularmente no time juvenil do Barcelona.