Barcelona afunda na miséria depois de perder em casa para o Leganés

Contra o Leganés, o Barça perdeu o segundo jogo consecutivo em Montjuïc, e a sua liderança já é quase uma realidade depois de somar 5 dos últimos 18 pontos.

O Leganés juntou-se ao Las Palmas e provocou a segunda derrota consecutiva do Barcelona em Montjuïc, numa sequência de descrença na LaLiga, onde a equipa do Barça, hoje líder, está empatada em pontos com o Atlético Madrid e à frente do Real Madrid por um ponto (com um jogo a mais). ) somou apenas 5 dos últimos 18 pontos disputados. Um gol de Sergio González, logo no início do jogo, foi suficiente. Leganés atacou Montjuïc e derrotou um Barça novamente desconhecido.

Sem levar em conta que o Atlético soma seis vitórias consecutivas para se engajar plenamente na luta pelo título, em torno do líder o jogo contra um Leganés que sempre perdeu em Barcelona era esperado com, dir-se, excessiva calma e que chegou a Montjuïc apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. O tropeço do Real Madrid diante do Rayo Vallecano, em Vallecas, causou euforia excessiva…

E a euforia virou medo primeiro, nervosismo depois, urgência depois… E decepção no final. Iñaki Peña, aos dois minutos, defendeu milagrosamente um chute de Munir ao rejeitar a bola para escanteio, mas na saída do escanteio, ninguém sabe como, Sergio González saltou sozinho na entrada da pequena área e ainda teve tempo de olhar de onde atirar na cabeça. 0-1 no quarto minuto. Descrença absoluta.

Ninguém, ou quase ninguém, poderia pensar ou suspeitar que se repetiria o mesmo colapso do último jogo disputado em Montjuïc, quando o Las Palmas obteve uma vitória impensável. O Leganés, beirando a zona de rebaixamento e sem vencer um único jogo longe do Butarque, poderia resistir na medida do possível, mas, de jeito nenhum, conquistar a vitória…

Depois apareceu um gigante chamado Marko Dmitrovic e à medida que crescia com intervenções soberbas de Raphinha ou Robert Lewandowski, o jogo do Barça foi ficando menor. A descrença já estava dando lugar ao nervosismo…

Se foram para o intervalo pensando que havia como resolver o problema no segundo tempo, o que se viu naquele segundo ato foi um exercício de impotência absoluta por parte do Barça, que mal teve algumas chances, em lugar nenhum. quase tão claro quanto da primeira vez, para desfazer a bagunça.

Assim, entre o mal e o pior, com Lamine Yamal retirado com desconforto e sem ninguém capaz de ajudar Raphinha a dar ordem e lógica ao ataque, o Barça voltou a perder em Montjuïc. E, à espera do Atlético, se desespera ao saber que sua liderança está mais no ar do que nunca.