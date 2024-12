Barcelona vai recorrer da expulsão de Flick contra o Betis

Flick foi expulso após o pênalti contra Vitor Roque, segundo o árbitro, por protestá-lo, algo que o Barça nega, afirmando que não se dirigiu a ele em nenhum momento.

BARCELONA – O Barcelona vai apresentar recurso contra a expulsão de Hansi Flick no Benito Villamarín, onde a equipa do Barça desistiu do empate nos descontos, por considerar errado, explicou fonte da entidade à ESPN, o cartão vermelho que Muñiz Ruiz mostrou ao alemão técnico pelo que foi especificado no relatório do árbitro no final da partida contra o Betis.

No relatório do árbitro foi confirmado que Flick foi expulso por ter saído da área técnica “gritando e gesticulando, protestando contra uma das minhas decisões”, algo que o próprio treinador alemão já negou na sala de imprensa do estádio andaluz, onde afirmou que o a pena provocou “uma reação de raiva porque demorou muito para avaliar. Devo aceitar (a expulsão), mas quero esclarecer que foi uma reação minha, de raiva, mas não estava me dirigindo a ninguém, tenho não disse nada ao árbitro ou a qualquer pessoa.”

Hansi Flick, ao ser expulso. Imagens Getty

É com base neste esclarecimento do treinador do Barça que o clube vai argumentar o seu recurso, explicando que Flick não falou em nenhum momento com Muñiz Ruiz, nem com nenhum dos seus assistentes, mas simplesmente manifestou o seu descontentamento porque a decisão final foi adiada. na sinalização da penalidade.

De acordo com o código disciplinar da Federação Espanhola de Futebol, a expulsão por protesto acarreta uma sanção de dois ou três jogos “desde que não constitua uma infração mais grave”. Sendo a primeira vez que isso acontece com Flick, certamente se entende uma punição por dois jogos, que seriam/serão aqueles entre o Barça em Montjuïc contra o Leganés e o Atlético de Madrid.

Embora o clube do Barça afirme que o treinador “não falou com o árbitro, nem protestou nem sequer se dirigiu a ele”, a elaboração do relatório de arbitragem é considerada definitiva pela Federação, salvo no caso de se revelar muito erro claro e manifesto, razão pela qual se suspeita que será difícil a apreciação do recurso e permanece no ar a possibilidade de ser apresentado outro escrito ao Recurso se na quarta ou quinta-feira (quando se espera que a resolução seja tornado público ao Comité) confirma a sanção ao treinador do Barcelona.