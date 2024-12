Barcelona vs. Leganés: Dmitrovic, o último fantasma do Barça

O guarda-redes sérvio, que na última visita ao Eibar já impediu a vitória do Barça, foi uma barreira à equipa do Barça, que sofreu a segunda derrota em Montjuïc.

Marko Dmitrovicgoleiro sérvio que completará 33 anos em janeiro, que não começou a surgir até chegar a Alcorcón em 2015 e que depois de brilhar no Eibar tornou-se apenas um substituto no Sevilhafoi adicionado neste domingo à coleção de fantasmas da história de Barcelona. Ver-se-á se no final da temporada o seu nome é apenas um apêndice… Ou será ele o responsável direto por explicar, se acontecer, que o Barcelona não conquistou o título da Liga.

Marko Dmitrovic (#13) foi a grande figura do Leganés na vitória da sua equipa sobre o Barcelona. AP Foto/Joan Monfort

A última vez que você visitou Barcelonanele Camp Noufez isso como goleiro do Eibar e no dia 29 de dezembro de 2020 venceu por 1 a 1 o Barça de Koeman de quem foi, com uma atuação notável, um protagonista excepcional. Ele repetiu desta vez com o Leganéssalvando, limpando, bloqueando ou rejeitando bolas com sabor de gol, com intervenções soberbas e causando evidente rubor entre os jogadores de futebol azulgranasincapaz primeiro de superá-lo e depois até mesmo de alcançá-lo com perigo.

Cresceu contra Robert Lewandowski e Raphinha, contra Lamine Yamal e Dani Olmo, contra Pedri… Contra quem se aproximou de sua área e acabou causando um grande curto-circuito em um líder que só venceu um dos últimos seis jogos da Liga , tendo perdido três deles e dois consecutivos em Montjuïc, que passou de uma fortaleza a uma pechincha para qualquer visitante da LaLiga.

LAMINADO, TOCADO E SUBSTITUÍDO

Lamine Yamalque recebeu o prêmio antes de iniciar o jogo Menino de Ourosofreu uma noite para esquecer. Uma entrada difícil Yvan Noyou Antes de chegar aos 20 minutos machucou o tornozelo direito e embora tenha permanecido em campo, parecia que desapareceu do jogo.

Ele queria, mas não conseguiu influenciá-lo como é habitual para ele. Barçapedindo a bola, mas não demonstrando mudança de ritmo e nem transbordamento na lateral, tendo duas ocasiões em que sua limitação foi percebida, com dois chutes desviados, um no primeiro tempo e outro no segundo.

Finalmente, aos 75 minutos, Gavi assumiu seu lugar na equipeLamine saindo com um descontentamento tão óbvio quanto indisfarçado.