Benjamín Mora: O treinador mexicano tem que derrubar portas

Benjamín Mora destaca que o técnico mexicano tem que buscar oportunidades com títulos no exterior, como fizeram ele e Efraín Juárez

MÉXICO.- O técnico Benjamim Moraem um caminho de sucesso na Malásia de 2015 a 2022, volta a juntar-se ao Liga MXapós uma segunda experiência no exterior dirigindo no Canadá.

Em 2025, Benjamim Mora tentará trazer destaque Galos Brancos de Querétarociente de que bons resultados fora do país valorizam o trabalho do técnico mexicano, como acontece com Efrain Juarez na Colômbia e, ao mesmo tempo, abrem-se as portas para melhores oportunidades no Liga MX.

Em conversa com ESPN, Benjamim Mora parabenizado Efrain Juarez por seus dois títulos com o Atlético Nacional de Medellín. “Ele está a sete anos de chegar ao meu”, brincou. “Estou muito animado por estarmos crescendo juntos e junto com outros que também venceram. Eu amo o seu sucesso. Temos que ser embaixadores do nosso país com elegância, com respeito; “Que quando falam de nós fora do nosso país, falem bem e passemos uma boa imagem”.

O técnico mexicano destaca que também passou por momentos difíceis na Malásia, como aconteceu com Efrain Juarez na Colômbia, mas ressalta que o importante é superar e sair com sucesso dos reveses. “Efraim Ele consegue algo ousado em quatro meses com o Atlético Nacional e isso é muito valioso e plausível. “Agora o desafio é sustentar-se ao longo do tempo e não ser uma estrela cadente.”

Ele se lembrou Benjamim Mora que quando trabalhou na Malásia “chorei, tive tristeza, não dormi” e avisa que “para ter sucesso é preciso passar por esse tipo de situação, embora não seja suficiente para conseguir alguma coisa. O que importa é aguentar com a mesma certeza Efraim Ele fará isso tanto na Colômbia quanto no retorno à México em algum momento ou em alguma outra liga como a MLS, onde também fez sucesso ou lá na Bélgica onde esteve e em outros lugares. Espero vê-lo em breve para lhe dar um abraço.”

mora Ele se lembra de uma frase que o príncipe da Malásia lhe disse: “Ele me disse: ‘sua história não importa para ninguém até que você vença’. Essa é a realidade da vida. Quando você tem sucesso e ganha coisas e mostra que é capaz de ter sucesso, outras pessoas começam a se interessar pela sua história. Enquanto você está quebrando pedras, enquanto você está falhando há muito tempo, por assim dizer, você não é interessante para ninguém.”

Ele deixa claro que superando as dificuldades e somando triunfos “o treinador mexicano pode se colocar nas melhores posições como raça e como profissional de direção técnica”.

Ele acrescenta que não há outra opção de adesão dos técnicos. “Tive uma conversa com Gonzalo Pineda agora que ele chegou ao Atlas e conversamos sobre a possibilidade de nos unirmos para realmente nos tornarmos fortes, com o exemplo de pessoas como Vucetich, como o próprio ‘Tuca’ Ferretti, com pessoas que tiveram sucesso em nosso país. É muito importante apoiarmo-nos uns aos outros e continuarmos a derrubar portas se não as abrirem para nós, procurarmos possibilidades e procurarmos crescer com humildade.”

Querétaro com chip de resiliência e paciência com técnicos

Benjamim Mora reconhece que em Galos Brancos de Querétaro Ele substitui “uma lenda, uma grande referência” como Mauro Gerk. O apelidado de ‘Tanque’, de origem argentina e naturalizado mexicano, foi ídolo como jogador de futebol e como diretor técnico recebeu a oportunidade de dirigir o time penado por dois anos e meio.

O atual timoneiro do Querétaro afirma que o principal objetivo em 2025 é evitar ficar nos últimos lugares da tabela percentual para não pagar a respetiva multa e, ao mesmo tempo, construir uma equipa forte e que saiba se posicionar em qualquer campo , sabendo gerir vários sistemas de jogo, dependendo das características dos seus jogadores e do tipo de rival que enfrentam.

“Mauro Gerk deixou uma boa base na questão grupal, na física; Ele deixou uma ficha de time resiliente e estou tentando aproveitar isso nesse sentido. O Grupo Caliente sempre se caracterizou por ter processos e projetos, convencidos de que podem dar frutos. Isso aconteceu com Mauro nos dois anos e meio em que esteve no clube, um tempo longo, acima da média de um diretor técnico mexicano na presidência de qualquer equipe. Esperemos que a minha estadia em Gallos seja longa; “Isso vai depender dos resultados”, desejou. Benjamim Mora dias antes do Ano Novo.

Então ele aceitou Benjamim Mora para onde direcionar Galos Brancos de Querétaro “É um grande teste, muito grande para mim. Imagine se tivermos tantos anos estudando, nos preparando, passando e sofrendo situações para podermos dar a volta nesse tipo de desafios; Pelo contrário, colocamos o peito e a cara nisso e trabalhamos, porque estamos convencidos com certeza de que podemos fazê-lo”.

Finalmente, lembre-se que em sua primeira oportunidade no Liga MX Ele teve que dirigir Atlas quando terminou na 17ª posição “e ainda tinha o rabo do campeão”. Hoje as coisas são muito diferentes.

“É este o caso, Querétaro Eles nunca foram campeões da liga e o desafio é muito grande e o espectro é muito amplo. Por que não pensar em algo ousado, em poder fazer história de outra forma? “Por que não sentir, por que não provocar, por que não transmitir, por que não trabalhar nisso?”, enfatiza o novo estrategista do Galos Brancos.

“Não há limites. A única limitação que pode haver é que não acreditamos em nós mesmos e, se não acreditarmos em nós mesmos, ninguém acreditará em nós. A mensagem é que sabemos competir em altos níveis, se trabalharmos bem, se nos convencermos e se a nossa mente, as nossas emoções e as nossas ações estiverem alinhadas e congruentes com o que queremos fazer, e sabendo quem somos e o que queremos.”