O presidente Joe Biden anunciará na quinta-feira que está comutando as sentenças de cerca de 1.500 indivíduos e perdoando 39 pessoas condenadas por crimes não violentos, descobriu a CNN – marcando um amplo uso do poder de clemência presidencial a poucas semanas do fim da administração de Biden.

O presidente, que tem estado sob crescente pressão para conceder mais clemências antes de deixar o cargo, também prometerá que ações adicionais serão anunciadas nas próximas semanas.

Os quase 1.500 indivíduos cujas longas penas serão comutadas na quinta-feira foram colocados em confinamento domiciliário durante a pandemia de Covid-19 e foram considerados como tendo demonstrado um claro compromisso com a reabilitação e reintegração nas suas comunidades, disseram as fontes. As 39 pessoas perdoadas foram condenadas por crimes não violentos e consideradas como tendo demonstrado registos de retribuição significativa ao país.

“São indivíduos que conseguiram emprego, avançaram na sua educação, serviram como cuidadores dos seus filhos e familiares e realmente se reintegraram na tapeçaria das suas comunidades”, disse à CNN um funcionário da administração familiarizado com o anúncio. “Eles incluem indivíduos que enfrentaram desafios incríveis na vida e que agora realmente demonstraram resiliência e buscaram superar esses desafios.”

Embora a CNN não tenha obtido uma lista completa dos nomes dos destinatários da clemência, as fontes forneceram vários exemplos de indivíduos que foram perdoados.

Entre eles: Um veterano militar condecorado descrito como tendo dedicado grande parte do seu tempo ajudando membros da sua comunidade, incluindo doentes e idosos; uma enfermeira que teria ajudado durante desastres naturais e esteve na vanguarda dos esforços de vacinação durante a pandemia de Covid-19; bem como um conselheiro anti-dependência reconhecido por sua dedicação em orientar jovens negros.

Espera-se que o anúncio de quinta-feira seja amplamente comemorado pelas atividades de direitos humanos, grupos de defesa, legisladores democratas e pelas famílias daqueles que recebem comutações e indultos.

À medida que o primeiro mandato do presidente se aproxima do fim, os apelos para que Biden exerça de forma mais agressiva e ampla o seu poder de clemência antes que o novo presidente Donald Trump tome posse só se tornaram mais fortes – incluindo a retirada de várias dezenas de reclusos do corredor da morte federal. (Biden se opôs publicamente à pena capital.)

Biden já perdoou veteranos militares condenados por prática de sexo gay – anteriormente um crime sob a lei militar – e também concedeu indultos aos condenados por porte de maconha.

As notícias de quinta-feira vêm logo após a decisão de Biden de conceder um perdão total e incondicional a seu filho Hunter, depois de insistir repetidamente ao longo de vários meses que não o faria. A medida gerou alvoroço, inclusive entre alguns aliados do presidente e colegas democratas que questionaram sua decisão de renegar sua palavra.

Anita Dunn, ex-conselheira sênior do presidente, disse na semana passada que a medida lhe pareceu “um momento excepcionalmente ruim”.

O perdão de Biden ao filho, insistiu o funcionário do governo, não moldou seu pensamento sobre o uso de seu poder de clemência em geral.

“O Presidente mostrou a sua opinião sobre a clemência e como pode usar o poder de clemência para tornar o nosso país mais equitativo, mais justo, reparar alguns dos erros do passado que vimos no sistema de justiça criminal, e continua a ser assim o presidente está vendo as petições que está e analisará nas próximas semanas”, disseram.

Faltando menos de seis semanas para o final do mandato de Biden, espera-se que o presidente forneça mais alívio.

“Tomarei mais medidas nas próximas semanas”, disse Biden em comunicado fornecido à CNN. “A minha administração continuará a analisar as petições de clemência para promover a justiça igualitária perante a lei, promover a segurança pública, apoiar a reabilitação e a reentrada e proporcionar segundas oportunidades significativas.”

O presidente tem consultado o conselheiro da Casa Branca, Ed Siskel, e os advogados do gabinete do advogado sobre uma série de opções de clemência, disseram fontes. O gabinete do advogado da Casa Branca também consultou o Gabinete do Procurador de Perdão do Departamento de Justiça.