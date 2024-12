Bill Clinton recebeu alta do hospital após ser tratado para uma gripe

Bill Clinton não passará as férias em uma cama de hospital, mas poderá passar o Natal em casa com sua família, depois que um breve susto médico o levou ao hospital esta semana.

De acordo com Angel Urenavice-chefe de gabinete do ex-presidente, ele recebeu alta do Hospital Universitário MedStar Georgetown, em Washington DC, na terça-feira, após ser internado na segunda-feira com febre. Em uma declaração postado em XUreña disse que Clinton foi tratado contra a gripe e permaneceu no hospital para observação e testes.