Blue Ivy faz aparição pública em meio ao escândalo envolvendo seus pais Beyoncé e Jay-Z

UM O processo bombástico abalou a vida do ícone do rap Jay-Z e de sua esposa superstar, Beyoncé. Em uma acusação surpreendente, uma mulher apresentou uma queixa legal contra Jay-Z e Sean “Diddy” Combsalegando agressão sexual ocorrida quando ela tinha apenas 13 anos. O incidente, afirma ela, ocorreu durante uma festa após o MTV Video Music Awards.

Beyoncé mostra por que ela pode ser a melhor amiga de todos os tempos ao apoiar totalmente uma antiga peça da Broadway do Destiny’s Child

Jay-Z negou categoricamente as acusações, descartando-as como uma “tentativa de extorsão”. Através dos seus representantes, ele expressou profunda preocupação com o impacto que isso poderia causar aos seus entes queridos.afirmando: “A única dor que sinto é pela minha família, minha esposa e meus filhos”.

Blue Ivy atordoa na estreia em meio a polêmica

Apesar do frenesi da mídia, os Carters fizeram sua primeira aparição pública desde que as acusações surgiram. Em 9 de dezembro, eles compareceram à estreia repleta de estrelas de ‘Mufasa: O Rei Leão’ da Disney no Dolby Theatre em Los Angeles.acompanhados por sua filha mais velha, Blue Ivy, e pela mãe de Beyoncé, Tina Knowles.

Embora o evento tenha marcado o retorno de Beyoncé como voz de Nala e a estreia de Blue Ivy como Kiara, foi a transformação deslumbrante de Blue que chamou a atenção do público. Com apenas 12 anos, ela comandou o tapete vermelho com um vestido dourado com decote em coração e corpete com espartilhoe uma saia volumosa. Sua maquiagem marcante e penteado trançado intrincado destacaram sua maturidade, deixando os espectadores maravilhados.

Até Beyoncé, a própria rainha dos tapetes vermelhos, parecia fascinada, olhando com orgulho para a filha enquanto as câmeras piscavam. Mais tarde, ela compartilhou uma homenagem sincera nas redes sociais: “Minha linda garota. Esta é a sua noite. Você trabalhou duro e fez um trabalho tão lindo quanto Kiara. Sua família não poderia estar mais orgulhosa. Continue brilhando”, escreveu ela, provocando uma onda de admiração dos fãs.

Família sob fogo

O momento deste evento glamoroso coincide com um dos momentos mais turbulentos da vida da família Carter. Críticos e fãs estão especulando como as acusações contra Jay-Z pode afetar a imagem do casal e os empreendimentos futuros.