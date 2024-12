Boxeador Paul Bamba morto aos 35 anos, empresário e cantor Ne-Yo lamenta perda

Boxeador profissional Paulo Bamba – que recentemente se tornou o primeiro lutador a assinar com Ne-Yo A empresa de gestão de – morreu, anunciou a cantora na sexta-feira. Ele tinha apenas 35 anos.

“É com profundo pesar que anunciamos o falecimento do querido filho, irmão, amigo e campeão de boxe Paul Bamba, cuja luz e amor tocaram inúmeras vidas”, afirmaram Ne-Yo e a família Bamba num comunicado conjunto.

Bamba manteve um recorde de 19-3 ao longo de sua carreira… e mais recentemente derrotou Rogélio Medina Luna em Nova Jersey no último sábado para ser nomeado campeão mundial WBA Gold Cruiserweight.

Como informamos anteriormente no mês passado, Bamba assinou recentemente com o empreendimento de gerenciamento de boxe de Ne-Yo… e ele estava entusiasmado com a parceria.