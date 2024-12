Brandi Glanville desperta preocupação com nova selfie nas redes sociais

Brandi Glanville deixou seus fãs preocupados e intrigados depois de compartilhar uma selfie sua com uma legenda muito enigmática.

A ex-aluna de ‘Real Housewives of Beverly Hills’ acessou o X (formalmente Twitter) no sábado, onde postou uma selfie sem maquiagem, parecendo exausta. A postagem tinha uma vaga legenda “Doente!”

A postagem de Brandi rapidamente atraiu atenção, com muitos fãs expressando preocupação com o bem-estar da estrela do reality. Um usuário comentou: “Brandi, isso parte meu coração por você”, enquanto outro escreveu: “O que aconteceu?