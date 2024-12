Brittany Mahomes fica emocionada ao relembrar seu projeto mais sexy e arriscado durante sua terceira gravidez

TGraças ao recente sucesso do Kansas City Chiefs, incluindo a vitória em três dos últimos cinco Super Bowls, uma das personalidades mais proeminentes que prosperam nas redes sociais é Brittany Mahomes. Ela não é apenas uma mulher de negócios experiente, mas também esposa do quarterback superstar do time, Patrick Mahomes.

Aos 29 anos, Brittany é muito mais do que apenas a esposa do melhor jogador da NFL. Ela administra sua própria marca de fitness e estilo de vida e se tornou uma influenciadora de pleno direito, demonstrando seu apoio ao marido enquanto compartilhando seu amor por moda e fitness.

Brittany Mahomes redefine a gravidez com uma rotina de musculação que deixa todos maravilhados

Brittany é mãe de dois filhos, Sterling Skye e Patrick “Bronze” Lavone atualmente está esperando seu terceiro filho no início da primavera. Apesar das gestações anteriores, Brittany manteve um físico incrível, o que lhe valeu um lugar no icônico concurso deste ano. Edição de maiô da Sports Illustratedonde ela fez barulho com sua aparência deslumbrante.

Brittany surpreende na lendária recapitulação do SI Swimsuit de 2024

Recentemente, Brittany refletiu nostalgicamente sobre seu momento SI enquanto a publicação compartilhava sua recapitulação do “Melhor do Ano”, que destacou sua capa de biquíni vermelha escaldante. “Podemos ser tendenciosos, mas é seguro dizer que 2024 foi bastante LENDÁRIO no mundo do SI Swimsuit,” escreveu a conta do Instagram da Sports Illustrated Swimsuit, adicionando hashtags como #Wrapped e #WrappedSeason.

Brittany respondeu com vários emojis de fogo e a frase “O melhor ano!” claramente emocionado com o reconhecimento e a oportunidade de ter se tornado uma das estrelas emergentes do ano.

Enquanto Brittany se prepara para dar as boas-vindas ao seu terceiro filho nesta primavera, não há dúvida de que a sua dedicação e disciplina, combinadas com a sua juventude, irá ajudá-la a recuperar a figura da qual ela tanto se orgulha. Quem sabe? Ela pode até enfeitar a capa de Esportes ilustrados novamente no futuro.

Apesar disso, Brittany sempre priorizou a família acima de tudo, provando que valoriza o que realmente importa na vida. Quer ela volte ou não aos holofotes, Brittany Lynne Mahomes continua sendo um exemplo brilhante de mulher inspiradora e bem-sucedida.