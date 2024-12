Canales: “O futebol mexicano é aberto, divertido e vertical”

Antes de enfrentar o América na final, o volante ofensivo do Rayados destaca o gosto pelo estilo de jogo que impera na Liga MX

MONTERREY – Os Espanhóis Sérgio Canales Ele disputou quase três torneios no Liga MX e de acordo com sua experiência ele deixa claro que o futebol mexicano “é aberto, divertido e vertical”. É o que garante o futebolista ofensivo ESPNenfrentando a final do Abertura 2024 que Monterrei vai disputar antes América.

“Acho que acima de tudo é um futebol (mexicano) que dá a sensação de que o conhece perfeitamente. Penso que acima de tudo é um futebol muito aberto; Ou seja, você pode estar vencendo por 3 a 0 e de repente eles voltam”, exemplifica. Sérgio Canales.

“Quer dizer, você estava jogando um clássico e vencemos por 3 a 0, não tinha acontecido, quer dizer, estávamos dominando o jogo inteiro e de repente estava 3 a 2 e eles quase fizeram o 3 a 3 antes do intervalo , é um futebol muito aberto, muito divertido para mim; a verdade é que é muito vertical; A verdade é muito, muito, muito vertical em muitas ocasiões e em muitas chegadas. Acho que essa é a maior diferença, certo? “Esse posicionamento tático”, acrescenta. Sérgio Canales.

Canales considera que o estilo do futebol mexicano é divertido. Imago7

O ibérico diz que é por isso que está Monterreipara buscar ser campeão, embora ressalte que “o legal dessa liga” é que são dois torneios.

Ele acrescenta: “Imagina: no campeonato e de repente você é campeão, em dezembro também, e depois em janeiro você recomeça o bicampeonato, então isso é muito divertido para mim porque você está constantemente colocando as coisas em risco”.