Canelo Alvarez revela fim da carreira e levanta dúvidas sobre última luta

TO astro mexicano, um dos maiores boxeadores da história, decidiu que seu tempo no ringue está chegando ao fim. Canelo Alvarez, de 34 anos, confirmou oficialmente seus planos de aposentadoria e estabeleceu prazo para pendurar as luvas. No entanto, isso ocorre em meio a muitas especulações sobre uma luta de alto nível com Terence Crawford, o supercampeão americano.

Canelo, que ostenta um impressionante recorde de 62 vitórias, duas derrotas e dois empates, dominou diversas categorias de peso, consolidando-se como uma lenda do boxe mundial. Com uma carreira que chamou a atenção de fãs e especialistas, a notícia de sua aposentadoria está causando polêmica. As especulações sobre um confronto com Crawford, considerado um dos melhores lutadores peso por peso, têm crescido, mas Canelo não confirmou oficialmente se essa luta fará parte de sua despedida.

Com que idade você vai pendurar as luvas?

Em conversa recente com o ex-jogador de futebol Hugo Sanchez, Canelo deixou claro que sua aposentadoria está próxima. Embora não tenha dado uma data exata, o boxeador mexicano indicou que 2025 pode ser o ano chave. “Desde os 28-29 anos sinto-me na minha melhor forma” disse ele, mas também esclareceu que não quer continuar muito além dos 37 anos, para não correr o risco de manchar seu legado.

“Eu sempre disse isso em 37 anos é uma boa idade para aproveitar o que conquistei com minha família e em outras facetas da minha carreira“, disse o campeão, ao relembrar seu início aos 15 anos.

O impacto de seu legado

Canelo Alvarez não só conquistou o respeito da comunidade do boxe, mas também construiu um legado difícil de superar. À medida que os rumores sobre seu possível confronto com Crawford continuam a crescer, seu legado permanece intacto. Será esta a luta que marcará sua despedida? Só o tempo dirá.