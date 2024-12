Carlsen expulso do Campeonato Mundial de Rápido por usar jeans: “Foda-se”

Cbrinco jeans custou Magnus Carlseno número um do mundo há mais de uma década, para ser desclassificado do Campeonato Mundial Rápido (15 minutos mais 10 segundos extras por movimento) por violar o código de vestimenta da Federação Internacional (FIDE). A estrela do xadrez norueguês, no momento da sua retirada da competição realizada em Wall Street, a rua mais importante do mercado de ações do mundo, em Nova York, estava em 41ª posição num total de 180 participantescom cinco pontos em oito possíveis, com registro de três vitórias, quatro empates e uma derrota.

A FIDE, presidida pelo russo Arkady Dvorkovichemitiu um Comunicado de imprensa assim que o incidente ocorreu, que dizia o seguinte: “O Sr. Magnus Carlsen violou o código de vestimenta ao usar jeans, o que é explicitamente proibido. O árbitro principal informou o Sr. Carlsen da infração e multou-o em US$ 200, enquanto pedindo-lhe para mudar de roupa. Infelizmente, o Sr. Carlsen recusou e, como consequência, não foi emparelhado na nona rodada. Esta decisão foi tomada de forma imparcial e aplica-se igualmente a todos os jogadores. Anteriormente, o Sr. Ian Nepomniachtchi (ex-vice-campeão mundial), também foi multado. No entanto, mudou de roupa e continuou a jogar no Campeonato do Mundo.” Na sua nota, o órgão dirigente do xadrez deixou claro que o alojamento dos participantes fica muito próximo do recinto de jogo.

Carlsen é expulso do World Rapid World Cup por usar jeans!!!: “Foda-se, merda”.

A decisão de perder o nono jogo por não estar emparelhado causou Carlsen se retirará do torneio ao anunciar que não participaria do Campeonato Mundial de Blitz (3+2) que começará na próxima segunda-feira

Henrik Carlsen, em declaração à emissora norueguesa NRK, disse que “Magnus não tem mais nenhum relacionamento com a FIDE e os seus sentimentos são de guerra total com esta organização; eles poderiam ter dado a ele um ultimato e aplicado a regra amanhã, mas a FIDE estava inflexível“.

No portal Take Take, onde Magnus Carlsen é colaborador regular, ele disse: “A FIDE ameaçou jogadores para evitar que eles se inscrevam no Chess Tour Freestyle (modalidade de xadrez conhecida como 960 em que a disposição das peças é sorteada para evitar a teoria da abertura), com a medida dissuasora de impedir sua participação em Campeonatos Mundiais. Minha paciência acabou. A FIDE pode fazer cumprir suas regras. Tudo bem, mas estou fora. Foda-se.”