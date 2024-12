“Celebridade”, líder do PCC em Alagoas, é preso no litoral de São Paulo

Conhecido como “Celebridade”, um dos líderes do Primeiro Comando da Capital (PCC) em Alagoas foi capturado na cidade de Itanhaém, no litoral de São Paulo, após uma abordagem da Polícia Militar local. A informação foi compartilhada pela Polícia Civil de Alagoas (PCAL), neste sábado (28).

O homem, de 36 anos, estava foragido há anos e contra ele haviam seis mandados de prisão por homicídios ligados ao tráfico de drogas em Arapiraca, no Agreste de Alagoas.

Conforme a PCAL, “celebridade” foi levado à Delegacia de Polícia de Itanhaém, onde a equipe plantonista, comandada pelo delegado Luiz Carlos Vieira, verificou que o suspeito utilizava documentos falsos na tentativa de esconder a verdadeira identidade.

“Ele é identificado como uma das lideranças do PCC na região de Arapiraca e também uma figura influente no interior de Alagoas”, disse o delegado Everton Gonçalves, titular da Delegacia de Homicídios de Arapiraca (DHA).

A prisão contou com o apoio da Diretoria de Inteligência Policial (Dinpol), sob a coordenação do delegado Thales Araújo.

Segundo a PCAL, a prisão do crimonosos é considerada um importante avanço no combate ao crime organizado no estado. “As investigações e o trabalho integrado entre as forças de segurança continuam para combater a atuação da facção criminosa na região”, disse a polícia.