Chino Huerta tem uma oferta da Europa; renovação avança com Pumas

CIDADE DO MÉXICO — César Huerta e a directiva de Pumas analisar a oferta do ‘Chino’ pela Anderlecht da Bélgica, fontes confiaram ESPN. O jogador mexicano e seu representante se reuniram com a diretoria felina para acertar sua ida para a Europa e discutir a questão da renovação de seu contrato com o clube felino, que termina no verão de 2025.

Embora ‘Chino’ e a diretoria ainda não tenham chegado a um acordo para a saída do meio-campista mexicano para a Europa, há reuniões entre ambas as partes para acertar o melhor para ambas, já que o clube quer que ele renove e lhe dê facilidades para realizar o sonho de jogar no Velho Continente.

‘Chino’ e seus assessores se reuniram com o conselho felino analisar a oferta que chegou ao clube Pedregal pelo atacante mexicano, entretanto, o ‘Chino’ Huertaque se reportou esta quinta-feira aos Auriazules, ainda não tem certeza sobre o seu futuro e até deixou as instalações de Cantera sem dar autógrafos ou falar sobre o que lhe espera.

O atacante César Huerta é uma das peças chave do Pumas. Imagens Getty

A primeira reunião entre ambas as partes foi esta quinta-feira e as questões não foram resolvidas, mas confiam que com o passar dos dias haverá uma resolução favorável para todas as partes. Enquanto isso, César Huerta Ele já compareceu para o segundo dia de treinamento sob a direção de Gustavo Lima.

A oferta formal na mesa do conselho felino vem de Anderlecht da Bélgica, mas dentro do clube estão analisando da melhor forma para que as duas partes obtenham o que há de justo na negociação.

Álex Padilla e Pumas continuam em negociações

Por outro lado, o Pumas sim Alex Padilha Eles seguem com as negociações para que o goleiro mexicano se torne o primeiro reforço para o Clausura 2025. Ambas as partes estão muito próximas de chegar a um acordo e a chegada do goleiro está prevista para os próximos dias para integrar o time comandado por Gustavo Lema.