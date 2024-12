Chivas anuncia Óscar García como seu novo treinador

O técnico catalão chega acompanhado de dois auxiliares e de seu preparador físico.

Oscar García e Guadalajara fecharam acordo há poucos momentos para que ele treinador Catalão dirige a equipe do Chivas mínimo na próxima temporada, informou fonte ESPN e então o clube confirmou.

Uma fonte revelou à ESPN que o Chivas chegou a um acordo com Óscar García para ser o seu novo treinador. Imagens Getty

Durante o fim de semana eles permaneceram viva as conversas entre as duas partes que hoje se concretizou com a assinatura do contrato.

Óscar García chegará a Guadalajara acompanhado por Manu Expósito e Manel Ruanodois de seus fiéis escudeiros com quem já compartilhou diversas experiências, além de um preparador físicocuja identidade ainda não é conhecida.

Leve a ESPN para qualquer lugar

Até hoje, ainda não está claro em que dia eles pousarão. Óscar Garcia e seus assistentes em Guadalajara, embora não deva demorar muito.

Embora chegue com grande entusiasmo e convencido de suas possibilidades, Oscar García deve trabalhar bem a situação de alguns jogadores de futebol que não têm certeza sobre o seu futuro em Guadalajara.

Roberto Alvarado pode retornar ao Cruz Azul já que a equipe Cidade do México quer recuperá-lo tendo 50% de seu passe, enquanto Victor Guzmán eu estaria desejando volte um Puebla.

Eric Gutiérrezpor sua vez, valoriza o opção de ir para a MLSdesde São Diego FC pretende contratá-lo. Essas três saídas, se confirmadas, deixariam o A convocatória de Oscar García Junyent no Chivas na ausência de reforços.