Cidadão norte-americano naturalizado acusado de dirigir ‘delegacia de polícia no exterior’ em NY se declara culpado de conspirar para atuar como agente chinês

CNN

Um cidadão americano preso em 2023 por administrar uma “delegacia de polícia no exterior” na cidade de Nova York se declarou culpado no tribunal federal na quarta-feira de conspirar para atuar como agente do governo chinês.

Chen Jinping, um cidadão norte-americano naturalizado que vive na cidade de Nova Iorque, pode pegar até cinco anos de prisão depois de se declarar culpado de uma acusação de conspiração para atuar como agente de um governo estrangeiro.

“Hoje, um participante num esquema de repressão transnacional que trabalhou para estabelecer uma esquadra de polícia secreta no centro da cidade de Nova Iorque em nome da força policial nacional da República Popular da China confessou-se culpado de conspiração para agir como agente ilegal, ” Disse o procurador dos EUA, Breon Peace, em um comunicado após a audiência.

Por meio de um tradutor no tribunal, Chen disse que tentou remover um artigo online em nome do governo chinês em 2022. Chen leu uma breve declaração reconhecendo que concordou conscientemente com outros em atuar como agente da China.

Seu advogado nomeado pelo tribunal se recusou a comentar à CNN sobre o acordo de confissão.

No outono de 2022, Chen teve um artigo “sobre a operação da Delegacia de Polícia Internacional pelo governo da RPC” removido de um meio de comunicação chinês sob a direção de um funcionário do governo chinês, disse a acusação.

O FBI prendeu Chen e outro homem em Nova Iorque em Abril de 2023, acusando-os de conspiração para agirem como agentes estrangeiros e de uma acusação adicional de obstrução da justiça por alegadamente terem apagado mensagens com funcionários do Ministério da Segurança Pública da China.

Na altura, os procuradores federais acusaram dezenas de outros alegados agentes chineses de trabalharem para silenciar e assediar dissidentes nos Estados Unidos.

A delegacia de polícia de Nova York foi fechada depois que um mandado de busca foi executado no local em 2022, de acordo com a Procuradoria dos EUA para o Distrito Leste de Nova York.

O co-réu de Chen também está em negociações de confissão com o Ministério Público dos EUA, de acordo com os autos do tribunal.

Chen, que foi libertado sob fiança após sua prisão, deve ser sentenciado em 30 de maio. Seu filho e sua filha sentaram-se na primeira fila do tribunal durante a audiência na quarta-feira.