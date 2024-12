Cillian Murphy não é o zumbi de 28 anos depois, ator parecido diz que é ele

Neill compartilhou que depois de se encontrarem com Danny, eles se deram bem e ele aceitou o papel. Agora, está bem claro o porquê – seu perfil de modelo em “Ugly Models” lista sua cintura de 28 polegadas e maçãs do rosto esculpidas… tornando-o um ajuste perfeito para o show de zumbi.

Mas, honestamente, não é difícil ver por que os fãs pensaram que era Cillian, dadas as suas características marcantes. Ele também é conhecido por seu compromisso com os papéis, e os detetives online presumiram que ele havia passado por uma grande transformação, assim como Cillian faz com seus papéis. E, claro, Cillian foi a estrela do filme original da série “28 Dias Depois”.