Colby Covington chama a derrota por paralisação médica do UFC Tampa de ‘besteira’

Colby Covington não vê sua última derrota como legítima.

O resultado oficial da luta principal do UFC Tampa no sábado foi uma vitória por nocaute técnico devido a uma paralisação médica de Joaquin Buckley, que acertou Covington com socos fortes que abriram um corte no olho direito de Covington no início da luta. No terceiro round, o rosto de Covington estava coberto de sangue e um médico ao lado do ringue decidiu que Covington não poderia continuar.

O CEO do UFC, Dana White, disse mais tarde aos repórteres que acreditava que se a luta fosse realizada em Las Vegas, o médico não teria interrompido a luta. Em um vídeo dos bastidores postado no canal de Covington no YouTube, o três vezes desafiante ao título do UFC concordou ao ser informado dos comentários de White enquanto estava sendo costurado.

“Isso é o que vou dizer também”, disse Covington. “Besteira. Estava crescendo, uma luta de cinco rounds.”

Em uma entrevista subsequente, Covington apontou para a natureza relativamente de curto prazo da luta (ele substituiu Ian Machado Garry com um mês de antecedência, depois que Garry foi transferido para lutar contra Shavkat Rakhmonov no UFC 310) e que ele não sente que Buckley esteve perto de afastá-lo como motivo para se sentir encorajado por seu desempenho.

“Estaremos de volta mais fortes do que nunca”, disse Covington. “Este é apenas o começo para mim. Eu não estava no meu melhor esta noite. Saí do sofá, mas foi pela companhia. Fiz isso pela empresa que tanto amo e que mudou minha vida. Sei que ainda há muita luta em mim e o melhor ainda está por vir.

“Eu estava apenas me aquecendo naquela luta, acho que estava empatado em 1 a 1 e estava começando a cansá-lo. Eu podia vê-lo respirando pela boca, estava começando a acertá-lo com mais tiros, então é uma pena que eles pararam. Até Dana apareceu e disse que se isso fosse em Las Vegas, isso nunca teria sido interrompido, então eu dei os golpes mais fortes e não foram nada. Eles não me intimidaram nem um pouco. Eu estava descendo. Então voltaremos mais fortes.”

Não está claro exatamente qual golpe abriu o corte na testa de Covington, mas ele mencionou que um choque de cabeças pode ter sido o culpado pelo corte que acabou levando ao fim da luta.

Embora Buckley agora possa reivindicar uma seqüência de seis vitórias consecutivas, Covington não acredita que tenha sido Buckley quem realmente o venceu.

“Entramos em contato próximo e senti como se houvesse uma cabeçada, e assim que ocorreu no primeiro assalto, não consegui ver”, disse Covington. “Eu estava com a visão turva, estava vendo três pessoas diferentes, pensei, porra, em qual delas eu soco? Eu não sabia o que fazer, estava meio confuso, mas sabia que tinha que continuar lutando. Tive que dar um show ao UFC e aos fãs. É para isso que eles pagam o dinheiro suado para vir e eu sou um guerreiro, somos gladiadores. Eu não vou parar.

“Já tive lutas muito piores do que um pequeno corte no olho, então é uma pena que o médico tenha interrompido a luta assim porque se estivermos em Las Vegas, sei que a luta continuará. Eu sinto que estava realmente começando a ganhar impulso, como se estivesse começando a cansá-lo, pude vê-lo respirando pela boca. Não tinha tanto volume naquele momento, então sinto que essa seria a minha luta nos rounds do campeonato, então foi uma parada infeliz e sinto que foi o médico quem me venceu esta noite. Não senti que perdi para outro adversário.”

Chael Sonnen, também três vezes desafiante ao título do UFC, estava no canto de Covington na Amalie Arena no sábado e elogiou Covington por sua resistência. Ele disse a Covington que viu a ação acontecer no terceiro round.

“Seus chutes estavam certos esta noite”, disse Sonnen. “Ele bateu em você, foram golpes fortes e foi difícil para qualquer um ver porque você simplesmente os acertou. Até nós, no canto, estávamos pensando: ‘Acho que não machucou ele, ele ainda está avançando’. Suas quedas, você até ficou com a cabeça presa no meio, mas foi se esforçando para sair, ficando com as mãos travadas.

“Foi ótimo, tudo estava indo muito bem, a maré estava mudando. Isso não conta, eu não aceito isso, de jeito nenhum, cara. Foi uma grande luta e você lutou muito.”